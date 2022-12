Charlotte kocht een truitje van 250 euro die haar schoonmoeder op 60 graden waste: 'Ze zei: zonde’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Charlotte* (33), wier truitje van 250 euro na één wasbeurt verpest was.

Waarom wast jouw schoonmoeder je kleding?

,,Mijn man en ik woonden tijdelijk in bij mijn schoonouders. Na die periode kregen we ons eigen huis en deden we weer onze eigen was.”

Waarom trokken jullie bij hen in?

,,We hadden een huurhuis dat niet eens een huis te noemen was, zo slecht onderhouden en met alle vormen van schimmel die je maar kunt bedenken. Toen het vroor, de wind letterlijk door ons huis waaide en de huurbaas weer aangaf niets aan onze leefsituatie te gaan verbeteren, besloten we onze biezen te pakken.”

,,Omdat ik net mijn eerste echte baan in Den Haag had gekregen, was het praktischer om in de stad te blijven. Mijn schoonouders, die niet ver van mijn toenmalige werkplek wonen, boden ons aan bij hen in te trekken tot we zelf een huis vonden. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.”

Maar?

,,Het was natuurlijk wel aanpassen. Als je als volwassene, nadat je jaren zelfstandig hebt gewoond, teruggaat naar een huis waar ouders de scepter zwaaien, vraagt dat veel aanpassingsvermogen. Het zijn schatten, maar ook keurige mensen die extreem zuinig zijn op hun spullen. Ik was als de dood dat ik iets van hen zou stuk maken of breken, wat natuurlijk juist gebeurde.”

Wat dan?

,,Ik brak een borrelglaasje, ze waren er kapot van. Iedere antiekzaak in Den Haag ben ik afgelopen om een soortgelijk exemplaar voor ze te scoren.”

,,En ze hadden een Perzisch tapijt waar ik tot drie keer toe met poepschoenen overheen liep. Drie keer! Daarvoor en daarna heb ik nooit hondenpoep aan mijn schoenen gehad, alsof er een speciale natuurwet in werking was getreden.”

Quote Ze waste het in de wasmachine, op 60 graden. Iets wat je nooit met wol moet doen Charlotte

Wat gebeurde er met dat truitje?

,,Dat was op het eind van de rit. We hadden een huis gevonden. Ik was zo blij dat ik mezelf trakteerde op een lichtroze jeans en een bijpassend, schattig truitje. Gebreid, van wol, met vrolijke kleuren voor een vrolijk nieuw begin. Maar het plezier was van korte duur.”

Wat deed je schoonmoeder?

,,Juist omdat ze zo zuinig is op haar spullen, had ik het niet zien aankomen. Ze waste het in de wasmachine, op 60 graden. Iets wat je nooit met wol moet doen. Ik zal nooit het moment vergeten dat ik mijn truitje van 250 euro uit de trommel plukte: het was letterlijk maatje baby geworden.”

Wat zei je tegen haar?

,,Ik liet het zien en ze zei: ‘Zonde! Maar ja, die dingen gebeuren.’ Ze haalde nog net haar schouders niet op.”

Werd je niet boos?

,,Ik was vooral verdrietig, want het was niet alleen een duur maar ook een uniek truitje. Je kon het niet zomaar ergens kopen. En ik geef niet makkelijk zo’n bedrag uit. Maar wat moest ik haar zeggen? Ik had net zeven weken onder haar dak mogen wonen. Praktisch gratis, want ze lieten ons alleen voor het eten meebetalen. Ik ben er gewoon nooit meer over begonnen. Tot op de dag van vandaag vind ik het zonde dat ik er maar zo kort van heb kunnen genieten, maar dat we daar konden verblijven, betekent meer voor mij.”

* De achternaam van Charlotte is bij de redactie bekend.

