Christa heeft de verwarming het liefst op 19 graden, haar man op 21: 'We zijn in het midden gaan zitten’

Hoe woon je?

,,Mijn man en ik wonen in een hoekhuis in een buurt met allemaal jaren 60-woningen. De woonoppervlakte is 130 vierkante meter. We zijn daar tien jaar geleden komen wonen. Het dak was toen al geïsoleerd. Zelf hebben we de spouwmuren laten isoleren. Ook hebben we al het dubbel glas vervangen voor HR++-glas. Dat is natuurlijk een forse kostenpost, maar daar hebben we een duurzaamheidslening voor afgesloten met een lage rente. Ik zie dat als een investering voor op de lange termijn. Op de eerste verdieping hebben we op het zuiden warmtewerend glas. Dat is iets duurder dan normaal glas, maar niet heel veel. Wij zijn er erg blij mee.

Quote En we hebben een groen dak van 30 vierkante meter geplaatst op de aanbouw. Dat was tien jaar geleden nog een heel gedoe Christa Vogel (55)

En we hebben een groen dak van 30 vierkante meter geplaatst op de aanbouw. Dat was tien jaar geleden nog een heel gedoe. Tegenwoordig kun je die rollen zo bestellen, maar destijds moesten de plantjes nog opgekweekt worden. Dat duurde een paar maanden en vervolgens kantelde de vrachtwagen om op de A12. Onze matten met sedumlagen lagen in de berm van de snelweg. Uiteindelijk hebben we nieuwe gekregen uit Duitsland. Vooral in de zomer is het heel fijn, dan is de aanbouw het koelste stuk in huis.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een langjarig contract bij Greenchoice en betalen 100 euro per maand. Dat is eigenlijk volledig voor het gas, omdat we evenveel stroom opwekken als dat we verbruiken. De negen zonnepanelen op het zuiden leveren zo’n 2200 tot 2300 kWh op, en we hebben nog aandelen in windvangers die zo’n 300 kWh opwekken. Voor de zekerheid betaal ik 115 euro per maand, zodat we aan het einde van het jaar nooit hoeven bij te betalen. Tien jaar geleden begonnen we met 180 euro per maand, en nu zitten we op 100 euro, dus daar ben ik wel blij mee.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ruzie maken! Haha, nee maar mijn man heeft het liever 21 of 22 graden in huis en ik vind 19 graden prima. Dus we zijn in het midden gaan zitten met 20 graden. Boven stoken we nauwelijks en doordat we alle radiatoren hebben vervangen voor convectorradiatoren kan onze cv-ketel op 65 graden staan. Dat zorgt voor minder gasverbruik. Voor mij is het een sport om ieder jaar weer te zorgen dat we niet meer verbruiken dan onze panelen opwekken. Onlangs hebben we bijvoorbeeld nog onze oude diepvries vervangen en onze apparaten zet ik altijd op de eco-modus.

Ik moet wel zeggen dat we vorig jaar een airco hebben aangeschaft. Ik merkte dat ik daardoor zuiniger werd met andere apparaten. Het enige waar ik spijt van heb, is dat we de vloer niet hebben geïsoleerd. Er zijn meerdere aannemers geweest en zij vonden allemaal het risico op rotting in de balklaag te groot. Ik heb van andere mensen gehoord dat zij de kruipruimte hebben laten volstorten, maar dat vind ik voor nu een brug te ver. Maar als we hier ooit weggaan, zou ik dat de nieuwe bewoners wel adviseren.”

