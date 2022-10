Consumentenbond over spaartaks: ‘Alle Nederlanders die te veel hebben betaald, moeten geld terugkrijgen’

De Bond voor Belastingbetalers (BvB) gaf vorige week al aan dat ze naar de rechter stappen om compensatie af te dwingen voor de een miljoen gedupeerden van de spaartaks.

Dat de spaarders niet gecompenseerd worden, vinden BvB en Consumentenbond niet eerlijk. Zeker omdat staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) vorige maand gedupeerde spaarders wees op de mogelijkheid via een omweg alsnog te veel betaalde belasting terug te krijgen. Maar na Prinsjesdag maakte Van Rij bekend dat hij die mogelijkheid, een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag, toch blokkeerde. Iedere gedupeerde spaarder compenseren zou tussen de 4 en 7 miljard euro kosten en dat vindt het kabinet te veel geld.

De spaarders waren even blij gemaakt met een dode mus. Maar de BvB laat het er niet bij zitten, zegt voorzitter Jurgen de Vries. ,,Ik roep de miljoen gedupeerde spaarders op om toch om een ambtshalve vermindering van de aanslag te vragen.’’ Een aanvraag die de fiscus zal afwijzen. ,,Maar dit is nodig als opstap om via de rechter alsnog compensatie af te dwingen’’, aldus De Vries. En die eventuele compensatie geldt alleen voor mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag.

Zelf in actie komen

Zelf in actie komen is dus belangrijk, benadrukt voorzitter Jurgen de Vries. ,,Via de site van de BvB kunnen mensen eenvoudig een formulier downloaden waarmee ze om ambtshalve vermindering kunnen vragen. Voor de aanslag over 2017 moet nog dit jaar dat verzoek gedaan worden.’’ Ook via van de Consumentenbond kun je nu geholpen worden bij het indienen van een bezwaarschift.

Woede en onbegrip over eerdere uitspraak Hoge Raad

De zaak draait om te veel betaalde belasting op spaartegoeden. Spaarders betaalden een vast percentage belasting over hun spaargeld. Ook in de jaren dat de rente die ze kregen lager was dan de belasting die ze betaalden.

Eind vorig jaar bepaalde de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter in Nederland, dat die belasting onwettig was. Meer belasting betalen dan dat er rendement wordt gemaakt, is feitelijk diefstal, concludeerde de rechter. De uitspraak ging over de belastingheffing in de jaren 2017 tot en met 2020.

Er zat nog wel een dikke ‘maar’ bij die uitspraak. De overheid hoefde alleen de ruim 60.000 gedupeerde spaarders te compenseren die bezwaar hadden gemaakt tegen de belastingaanslag. De ruim een miljoen spaarders die geen bezwaar hadden gemaakt, kregen niets terug. Dat leidde tot woede en onbegrip, temeer omdat voorheen een uitspraak van de rechter wél gold voor iedereen in dezelfde situatie.

Spaarders die nauwelijks of geen rente krijgen, betalen vanaf 2021 ook geen spaartaks meer. Dat betreft zo’n 42 procent van alle belastingplichtigen die spaartaks betalen.

