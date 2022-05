Cor en Theo eten om de maand bij toprestaurant: ‘Zo’n avondje kost soms wel 600 euro’

Schulden: ‘eigen schuld dikke bult’ is te makkelijk

Het aantal mensen met problematische schulden is groot. Lang niet iedereen is slachtoffer van de omstandigheden, maar het is te makkelijk om onder het mom van ‘eigen schuld dikke bult’ niets te doen. Een opkoopfonds voor schulden zoals de Raad Volksgezondheid en Samenleving voorstelt klinkt radicaal, maar kan onder voorwaarden wel helpen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

20 april