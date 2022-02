Danny: ‘Ik had meteen spijt dat ik de lamp aan hem verkocht had’

Online marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer kringloopfanaat Danny Post over een antiek lampje dat hij nooit zal vergeten.

Danny Post is een echte tweedehandsfan: hij heeft er zelfs zijn eigen tv-programma over op RTV Rijnmond genaamd ‘Zooi is mooi’, waarin hij de minder rooskleurige kanten van onze wegwerpmaatschappij laat zien. Op zijn website GoWithTheVlo.nl houdt hij een overzicht bij van tweedehandsmarkten, kringloopwinkels en andere evenementen. Hij is een veelgeziene koper op menig tweedehandsmarkt – die op de Binnenrotte in Rotterdam is zijn favoriet – en zijn huis staat van top tot teen vol met vintage schatten. ,,Ik heb een redderscomplex,” zegt hij daarover. ,,Als ik iets moois en bijzonders zie voor een goede prijs moet ik het gewoon meenemen – ook als het niet voor mezelf is. Dan geef ik het later aan vrienden of verkoop ik het door aan iemand die het kan waarderen.”

Quote Soms blijven mensen maar drammen of er nog iets meer van de prijs af kan Danny Post

Tweedehandsschat zoekt nieuw huis

Soms loopt zijn verzameling een beetje uit de hand. Om plek te maken gaat hij dan via Marktplaats op zoek naar een volgende eigenaar voor zijn geliefde meubels, schilderijen, lampen en accessoires. Danny vindt Marktplaats handig, maar hij zegt ook af en toe met ‘vervelende mensen’ te maken te krijgen. ,,Dan blijven ze maar drammen of er nog iets meer van de prijs af kan. Zijn we het eindelijk eens over het bedrag en dan zeggen ze nog snel: ‘wel inclusief verzendkosten hè?’” Vaak is het duur een object te versturen, zeker als het wat groter of breekbaar is. ,,Of ze doen een bod, ik accepteer het en dan laten ze opeens niets meer horen: dat vind ik gewoon onbeschoft.” Danny vindt dat er te weinig gereguleerd wordt op Marktplaats. ,,Op andere platforms, bijvoorbeeld Ebay, is dat beter geregeld: daar is een bod bindend als de verkoper het accepteert.”

Het verleden koesteren

Waar de spullen terechtkomen, doet er voor Danny toe, vooral als het om een uniek object gaat. ,,Ik ben bijvoorbeeld gek op oude schilderijen. Daar is er maar eentje van gemaakt dus vind ik het extra lastig afscheid te nemen.” Hij wil dat zo’n schilderij terechtkomt bij iemand die het net zo waardeert als hijzelf. ,,Voor mij zit er zoveel liefde achter die spullen, ze zijn ooit met zorg gemaakt en hebben een verleden.” Als hij dus merkt dat iemand bijvoorbeeld een opkoper is of voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, ziet hij van de koop af. Vooral na die ene keer dat de koop al rond was en hij er toen pas achter kwam wat de bedoeling was van de koper. ,,Traumatisch,” noemt hij die ervaring.

Quote Hij zei heel triomfante­lijk: ‘Leuk, ik ga het straks thuis aan stukken slaan en er sieraden van maken!’ Danny Post

Danny verkocht een antiek art-decolampje dat hij op een markt had gevonden. ,,Ik vond het prachtig: het was van bakeliet en had allerlei verschillende kleuren. Ik ben ook nooit meer zoiets tegengekomen.” Maar zijn huis stond vol lampen en hij moest keuzes maken, dus zette hij het op Marktplaats in de hoop dat het een mooi plekje zou krijgen in het huis van een andere liefhebber. ,,Het contact met de jongen die het wilde kopen was leuk en hij leek er erg blij mee te zijn,” herinnert Danny zich. Ze spraken een vriendelijk prijsje af: voor 15 euro mocht de jongen de lamp komen halen. Dat moment staat bij Danny in zijn geheugen gegrift. ,,Hij zei heel triomfantelijk: ‘Leuk, ik ga het straks thuis aan stukken slaan en er sieraden van maken!’ Ik werd er helemaal eng van en had meteen spijt dat ik het aan hem verkocht had.” Sinds dat moment vist Danny subtiel naar de bedoelingen van de kopers. ,,Ik stel ze vragen en gluur op hun profiel. Ik wil alleen nog kopers die het verleden koesteren.”

