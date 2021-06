Daphne (26) investeert in dure designertassen: ‘Véél leuker dan beleggen in aandelen’

Bij Esmeralda van der Ende (27), eigenaar van webshop Bags by Es, begon het vijf jaar geleden flink te kriebelen. Haar liefde voor designertassen was onstuitbaar. ,,Als net afgestudeerd verpleegkundige was dat een dure hobby, dus kocht ik mijn eerste designertas tweedehands. Na een paar maanden wilde ik alweer een nieuwe, dus zette ik de tas te koop.’’ Dat smaakte naar meer, want de tas was snel weg. Mét winst. ,,Nu heb ik een bedrijf in vintage designertassen.’’