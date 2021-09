Dat zijn vrouw na zijn overlijden geen pensioen ontvangt, hadden ze zich niet gerealiseerd

Tegendraads Roelien (40) verruilde een prachthuis voor een bouwval in het Zeeuwse Sluis: ‘Jullie zijn gek!’

18 september Diploma halen, studeren, baan bemachtigen, sparen, huis kopen, settelen. En dan zo vroeg mogelijk met pensioen. Zo hoort het misschien, maar het kan ook anders. In deze reeks mensen die hun financiële leven minder voorspelbaar invullen. Deze keer Roelien Piron (40) die haar prachthuis in Gelderland inruilde voor een bouwval in Zeeland.