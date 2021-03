De ergernis hoopt zich bij mij op: kan die gast misschien een beetje dankbaarheid tonen?

Rozemarijn (34) is financieel afhanke­lijk van haar partner: 'Kreeg een opmerking: jij profiteert van je man’

3 maart Hoewel de tijden zijn veranderd, is nog altijd 47 procent van de vrouwen in Nederland financieel afhankelijk van hun partner. Zo ook Rozemarijn Kolomyjec (34). Voor haar was het een bewuste keus na haar zwangerschap geen baan te zoeken. Maar hoe vrij is zo'n beslissing eigenlijk?