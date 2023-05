De huurauto van Gerben ging op slot, met de sleutels erin: ‘Autohandelaar vond het niet grappig’

Salaris Shardha: ‘Op mijn 55e heb ik mijn schaapjes op het droge’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Shardha (55) werkt als centraliste in een particuliere meldkamer. Ze houdt alle alarmsystemen en camerabeelden in de gaten en belt met klanten wanneer een alarmsysteem in storing valt of getest moet worden.