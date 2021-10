Deze mannen zien in bitcoin de toekomst: ‘Sommige mensen stappen onbezonnen in, dat is jammer’

Bert en Peter Slagter willen in hun deze week verschenen boek Ons geld is stuk de complexe materie achter crypto begrijpelijk maken voor mensen zonder technische of economische achtergrond. Zelf vinden ze bitcoin ‘revolutionair’, want niemand heeft de macht, iedereen mag meedoen en niemand kan censureren, aldus de broers.

Dat de cryptomunt zoveel verandering teweeg kan brengen, hebben we in Nederland lang nog niet allemaal door, stellen Bert en Peter Slagter, die al jaren werkzaam zijn in de technologie. Ze analyseren het snijvlak tussen economie en technologie. ,,In Nederland hebben we een behoorlijk stabiele munt”, vertelt Bert. ,,En misschien wel het beste betaalsysteem van de wereld. Maar toch kunnen jongeren nauwelijks nog een huis kopen. En spaargeld levert geen rendement meer op, maar kost geld.”

Dus vinden steeds meer mensen hun weg naar het digitale geld. Niet zelden in de hoop flink te kunnen cashen. Peter: ,,Dat is de zegen en de vloek van de Nederlandse voorsprong in de wereld. Onze infrastructuur is waanzinnig. Dus wat bitcoin ons nu kan bieden, is beperkt. Het is voor ons vooral een beleggingsobject. Maar door in bitcoin te investeren, investeer je in het monetaire netwerk van de toekomst.”

Quote Mensen daar maken veel gebruik van bitcoin. En dat is niet gek. De Turken zien de koopkracht van hun spaargeld elk jaar met 15 procent afnemen Peter Slagter

Turkije en Venezuela

De impact van het digitale geld is in veel andere landen een stuk groter. Zo noemt Peter Turkije als voorbeeld. ,,Mensen daar maken veel gebruik van bitcoin. En dat is niet gek. De Turken zien de koopkracht van hun spaargeld elk jaar met 15 procent afnemen. Dus als ze hun vermogen willen behouden, moeten ze investeren in iets wat schaars is en wat de president niet kan bijdrukken.” Bert vult aan: ,,Zij snappen de koersbewegingen veel beter. Zijn niet zo onder de indruk als de koers een keer daalt. Het alternatief is namelijk nog veel vervelender.”

De schrijvers sommen in hun boek vele landen op waarin de financiële situatie schrijnend is. In Venezuela bijvoorbeeld stijgen de kosten van boodschappen ongeveer iedere week. In Iran is de bevolking vrijwel helemaal afgesloten van het internationale systeem en in Wit-Rusland, Nigeria en Hongkong werden de bankrekeningen gesloten van demonstranten en activisten die tegen het huidige regime zijn. Voor hen zijn cryptovaluta de oplossing.

Een mogelijke oplossing

De ondertitel van het boek – ‘Waarom bitcoin de oplossing is’ – is lekker prikkelend bedoeld, zegt Peter. ,,Maar in ons boek nuanceren we dat. We omschrijven hoe bitcoin onderdeel kan zijn van een mogelijke oplossing.”

En als het inderdaad onderdeel is van die oplossing, dan is de kans groot dat er de komende jaren veel verandert. Peter: ,,Buiten Europa kan een overboeking tussen twee banken soms dagen duren. Amerika verleende coronasteun en heeft miljoenen papieren cheques moeten versturen. Met bitcoins lightningnetwerk kosten transacties slecht enkele seconden. En met bitcoin hoef je niet bang te zijn dat je rekening afgesloten wordt als je de verkeerde mening hebt.”

Bert vult aan: ,,Bitcoin zal voor de een wat anders betekenen dan voor de ander. Voor de een is het een digitaal eigendom dat niet kan worden afgepakt. Voor de ander is het een manier om waarde voor langere termijn te bewaren of om het zakendoen efficiënter te maken. In de toekomst kan het als neutrale meetlat voor centrale banken fungeren. Er zijn veel manieren waarop bitcoin de wereld ten positieve zou kunnen veranderen.”

Quote Sommige mensen stappen onbezonnen in. Dat is, jammer genoeg, echt een ding en het veroor­zaakt veel teleurstel­lin­gen Bert Slagter

Kritiek op bitcoin

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Bitcoin verbruikt onder meer veel energie en is fraudegevoelig. ,,De kritiek zien en hebben wij ook”, zegt Bert. ,,Nieuwe technologie heeft altijd negatieve bijwerkingen. Met de komst van het internet ging kinderporno ineens vrijelijk rond. We moeten het gesprek voeren over hoe we daarmee omgaan en alle puzzelstukjes op tafel leggen: wat biedt bitcoin ons en wat levert het op?”

,,Sommige mensen stappen onbezonnen in. Dat is, jammer genoeg, echt een ding en het veroorzaakt veel teleurstellingen”, zegt Bert. ,,Het is een innovatieve markt en je moet veel kennis hebben om te begrijpen wat er gebeurt. Koop geen willekeurige munten en kies voor een Nederlandse partij die onder het toezicht van de Nederlandse bank staat. Dan weet je dat ze serieus omgaan met je gegevens en dat ze hun bestuursstructuur goed op orde hebben.”

‘Ons geld is stuk, en waarom bitcoin de oplossing is’ is sinds deze week te koop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.