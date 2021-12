Deze vijf dingen kun je nu nog doen om volgend jaar geld te besparen

Over een paar weken staat de jaarwisseling alweer op ons te wachten. De komende weken is het een goede tijd om nog wat financiële zaken in orde te maken. Bepaalde dingen worden namelijk in 2022 duurder. Van treinkaartjes, een abonnement op de Efteling tot het aflossen op je hypotheek. We geven vijf tips.

1. Schenken

Overweeg je geld te schenken aan (klein)kinderen? Doe het dan nog in 2021. Schenken wordt namelijk volgend jaar duurder. Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dat drukt het vermogen in box 3 en bespaart op langere termijn erfbelasting. In 2021 zijn de schenkingsvrijstellingen door de coronacrisis eenmalig met 1.000 euro verhoogd. Je profiteert dus extra als je nog op de valreep een schenking doet. Aan kinderen mag je zonder voorwaarden 6.604 euro belastingvrij schenken, aan kleinkinderen 3.244 euro.

2. Treinkaartjes

Komend jaar gaan de prijzen van treinkaartjes bij de NS omhoog met 1,8 procent. Ook buitenlandse treinreizen worden 2,1 procent duurder. Per 12 december gaan voor internationale treinreizen de tarieven van 2022 in. Tot die tijd kan je boeken voor het huidige tarief. Tickets voor buitenlandse treinreizen boek je tot twee maanden vooruit. Een wintertrip naar Parijs of Londen gepland? Het loont om alvast een retourtje te boeken.

Ook is het mogelijk om via de spoordeelwinkel losse treintickets in combinatie met een dagje weg te kopen. De kaartjes daar hebben een geldigheid van 12 maanden. De prijsstijgingen van 2022 kun je vermijden door nu al tickets te kopen. Hiermee bespaar je in het nieuwe jaar.

3. Doneren aan een goed doel

Schenkingen aan een goed doel mag je aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen over je inkomen. Let op: dit mag alleen als het gaat om een culturele ANBI (algemeen nuttig beoogde instelling). De Belastingdienst heeft een lijst van alle erkende goede doelen online gezet. Als je elk jaar een donatie van minstens 50 euro aan hetzelfde goede doel geeft, is het voordelig om dit voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een overeenkomst. Je kunt dan 5 jaar lang elk jaar profiteren van de belastingvoordeel bij de aangifte inkomstenbelasting.

4. Abonnementen

In 2022 kunnen de prijzen van abonnementen op onder andere bioscopen, pretparken en dierentuinen stijgen. Je kunt besparen door nog voor het nieuwe jaar een abonnement voor één jaar af te sluiten. Dan gelden de huidige tarieven nog. Je betaalt pas het nieuwe tarief bij een eventuele verlenging. De Efteling kiest bijvoorbeeld voor een prijsverhoging voor abonnementen in 2022. Voor een jaarkaart moet vanaf 1 januari 205 euro afgerekend worden, nu is dat nog 199 euro per jaar. Abonnees zijn straks dus zes euro per jaar meer kwijt.

5. Extra aflossen op je hypotheek

Mocht je de financiële ruimte hebben, dan kan het interessant zijn om extra af te lossen op je hypotheek. Het gaat dan om geld dat anders in box 3 meegerekend zou worden als vermogen. Door extra af te lossen, daalt de inkomstenbelasting die je over 2021 moet betalen. Wacht hiermee niet te lang. Het verwerken kan even duren. Vraag een adviseur naar de verwerkingstijd van de bank, zodat je zeker weet dat je aflossing vóór 1 januari 2022 is verwerkt.

Maar, gelukkig wordt niet alles duurder in 2022.

Er zijn zaken waarvan de prijs volgend jaar hetzelfde blijft. De postzegelprijs voor brieven in Nederland verandert volgend jaar niet en blijft net als in 2021 0,96 eurocent. Ook de tarieven voor het versturen van een pakket veranderen niet in het nieuwe jaar. Uit eerder onderzoek van marktonderzoeker GfK blijkt dat boodschappen duurder worden. Maar een redelijk stabiele zuivelprijs zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kaas zelf iets goedkoper is geworden.

