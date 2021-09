Deze vrouwen beleggen: ‘Het is gelukt om binnen 1,5 jaar financiële vrijheid te bereiken’

Het aantal vrouwelijke beleggers groeit. Uit een recent onderzoek van online pensioenbank Brand New Day blijkt dat het aandeel vrouwelijke beleggers onder zijn klanten opgelopen is tot 33 procent in 2021, tegenover slechts 19 procent in 2010. Toch blijven ze ver in de minderheid. Twee vrouwen delen hun ervaringen.

,,Ik werd laatst op een verjaardag compleet overgeslagen in het gesprek over beleggen. Ze vroegen alleen naar mijn vriend en het was net alsof ik niet bestond’’, zegt Berthine de Ruiter (29), ondernemer uit Maarssen. ,,Terwijl ik toch écht net zo serieus bezig ben met beleggen.”

In februari 2020, net voor de coronacrisis, is ze in gestapt. ,,Na een paar maanden meegekeken te hebben met mijn vriend dacht ik: ‘dit kan ik ook, ik wil dit zelf ervaren met mijn eigen geld’. Ik kocht een Facebook aandeel, mijn allereerste aankoop. Niet veel later stortte alles in. Dat was wel even pech, maar anderzijds kun je het niet timen. Je leert er alleen maar van.”

De Maarssense investeert voornamelijk in aandelen van bedrijven waar ze een toekomst in ziet. ,,Ik zit momenteel op een portefeuille van net boven 14.000 euro, waarvan 5.700 euro winst. Ik probeer echt met geld te investeren wat ik kan missen. En wat ik normaal uit zou geven aan kleding of een weekendje weg. Dan geef je ook zomaar 200 euro uit, maar is het in één keer weg.”

Terughoudend

Volgens de Ruiter hebben vrouwen veel kwaliteiten in zich om succesvolle beleggers te kunnen zijn, maar zijn ze vaak net te terughoudend. ,,Vrouwen zijn hier beter in dan mannen. We zijn bedachtzamer, geduldiger en meer gericht op de lange termijn. Daar staat tegenover dat we vaker bescheiden zijn en soms ook bang zijn om fouten te maken. Mannen hebben daar minder last van en doen gewoon. Hierdoor zijn er ook meer mannen in de wereld van beleggen en blijven de vrouwen achter.”

Van oudsher is de financiële wereld een door mannen gedomineerde wereld. ,,Vroeger was het vanzelfsprekend dat de man zich bezighield met alle geldzaken. En nog tot tien jaar geleden waren het vooral mannen die met beleggen hun financiële doelen wilden bereiken.”

Financieel vrij

Dat het grotendeels een mannenwereld is ziet ook de 39-jarige Janneke van den Brink, investeerder uit Alkmaar. ,,Bij de vastgoed cursussen die ik volg ben ik vaak de enige vrouw. Je ziet dat bij een cursus of seminar het taalgebruik en de marketing bestemd is voor een mannelijke doelgroep. Ik merk dat het lang heeft geduurd voor ik serieus werd genomen. Gelukkig is het aan het veranderen doordat er steeds meer vrouwen instappen. Beleggen is allang niet meer alleen voor mannen in grijze pakken.”

Zelf zette van den Brink drie jaar geleden de eerste stap naar het beleggen. Ze investeert onder meer in vastgoed, aandelen en sinds vorig jaar ook in cryptomunten. ,,Ik werkte bij een uitgeverij en kwam na de zesde reorganisatie op straat te staan. Daarnaast kwam ik steeds weer in burn-outs terecht en was ik het zat om een slachtoffer te zijn een leven wat mij gevoelsmatig steeds overkwam. Het werd mijn doel om voor mijn 40ste financieel vrij te worden. Dat is gelukt, ik heb het voor elkaar gekregen om binnen 1,5 jaar financiële vrijheid te bereiken.”

Sinds vorig jaar probeert ze andere vrouwen meer bewust te maken van de mogelijkheden van beleggen. ,,Ik leer in mijn trainingen vrouwen om grip op hun geldzaken te krijgen en ook financieel vrij te worden. Ik weet als het geen ander hoe het is om helemaal vast te zitten. Ik wil laten zien dat je jouw financiën onder controle kunt krijgen. En dat financiële onafhankelijk goed haalbaar is. Zodat niet alleen een select groepje mannen ervan profiteert.”

Zelf beginnen met beleggen? - Leer de basis kennen. Er zijn genoeg boeken, podcasts en video’s via YouTube te vinden om een mooie start mee te maken. Het helpt je op weg.

- Beleg met geld dat je kunt missen. Met beleggen neem je altijd risico, wat betekent dat je geld kunt verliezen. Beleg daarom alleen met geld dat je kunt missen. - Kies je vorm. Je kunt inleggen in aandelen, fondsen, indextrackers en nog vele andere producten. Independer zet alle vormen op een rijtje. Kijk wat bij je past en begin daar vervolgens mee. - Spreid je beleggingen. Er zit een risico aan beleggen, maar je verlaagt het door in te leggen in verschillende fondsen. - Heb geduld. Het kan soms jaren duren voordat het je écht wat kan opleveren. Het is slim om daarom met regelmaat kleine beetjes geld in te leggen. Daar pluk je later de vruchten van.

