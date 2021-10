Digital nomad Carmen: ‘Soms denk je: waar zijn alle klanten ineens gebleven?’

Digital NomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regen overgoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Carmen Castricum (32) die van danseres naar digitale nomade ging.

Wat is je achtergrond?

Carmen: ,,Ik ben afgestudeerd modern danseres. Een paar jaar werkte ik op freelance basis aan dansproducties en daarnaast, om mijn vaste lasten te kunnen betalen, in de horeca. Maar het begon te kriebelen: ik wilde ook vastigheid, plannen kunnen maken en op deze manier ging dat niet. Dus begon ik een hbo-studie Human Resource Management. Drie maanden later had ik een vaste baan.”

Waarom ben je daar weggegaan?

,,Ik werkte in totaal vier jaar in loondienst tot ik overspannen thuis kwam te zitten. Dat heeft mij wakker geschud. Het werd me duidelijk dat ik mezelf kapot aan het werken was en niet voor mijn eigen dromen. Toen mijn vriend en ik iets kregen, zei hij dat het hem geweldig leek om te gaan reizen. Vanaf een vakantieadres stuurde ik hem een berichtje: ‘Laten we ontslag nemen en gaan reizen.’ Zijn antwoord was: ‘Oké’. Droog en duidelijk.”

Quote We moesten eerst leren en een online business opbouwen, want wat moeten een danseres en een basisarts online gaan doen? Carmen Castricum

Je kunt toch niet meteen digitale nomade worden als je geen inkomsten hebt?

,,Inderdaad. Eerst gingen we voor een half jaar naar Zuid-Amerika. We leerden hoe het was als we zelf bepaalden hoe lang we ergens verbleven, waar we waren en wat we deden. Tijdens die reis besloten we dat we eenmaal terug in Nederland onze online business zouden gaan opbouwen. Dat begon met heel veel leren. Want wat moeten een danseres en een basisarts online doen?

We studeerden online marketing, contentcreation en copywriting. Halverwege 2019 begonnen we met affiliate marketing en begin maart 2020 hebben we The Green Stamp opgericht: een online platform voor ethische wildlife-projecten: bij deze projecten worden er bijvoorbeeld geen selfies gemaakt met dieren, wordt milieubewust gehandeld, en doneert elk project aan een lokaal goed doel.”

Levert het genoeg op om van te reizen en rond te komen?

,,Ons inkomen komt voornamelijk van opdrachten als websites bouwen, copywriting, webdesign.”

Heb je iets aan je achtergrond gehad om dit te kunnen doen?

,,Als afgestudeerd danseres heb ik een ijzeren discipline en die heb je nodig. Ik werk er momenteel juist aan om mijn pusherige kant te verminderen want door dat hoog leggen van de lat werd ik ook overspannen.”

Quote Soms kom je uit het niets in een fase van: waar zijn al die klanten opeens gebleven? Carmen Castricum

Is het leven als digitale nomade financieel soms niet spannend?

,,Jazeker, een paar maanden geleden nog. Als het een tijd goed gaat, zit je op een wolk en denken wij meteen na over welk doel wij willen sponsoren. En dan uit het niets kom je in een fase van: waar zijn al die klanten opeens gebleven?”

Hoe ga je daarmee om?

,,We hebben weer een coach in de arm genomen die ons veel over een gezonde mindset leert, daar geloof ik wel in. Ik denk dat we een periode te veel focus hebben gelegd op The Green Stamp en te weinig op geld genererende activiteiten. De balans moest beter.”

Quote Bouw een buffer op als je niet van risico’s houdt en investeer zodat je pensioen kunt opbouwen Carmen Castricum

Heb je nog een financiële tip voor mensen die ook digitale nomade willen worden?

,,Het maken van een logo of website levert je in eerste instantie niet het geld op. Focus op het uitbouwen van een netwerk en kijk waar behoefte aan is. Bouw een buffer op als je niet van risico’s houdt en investeer zodat je pensioen kunt opbouwen.”

Verblijven jullie vooral in landen waar het leven goedkoper is?

,,Dat laten we meer los maar in het begin deden we dat zeker. Als je net gestart bent met je business zijn goedkopere landen een slimme keuze zodat je bedrijf door kan groeien.”

Wat als het financieel misgaat? Terug naar Nederland?

,,Het enige wat ik echt aan Nederland mis, is familie. Als ik met mijn neefje van 2,5 skype, smelt mijn hart en breekt het tegelijk. Of toen de opa van mijn vriend overleed en wij op Bali zaten. Of toen ik daar gebeten werd door een slang en in het ziekenhuis lag en mijzelf afvroeg: moet ik mijn ouders nu bellen of niet? Maar qua relatie en werk is dit leven geweldig. En als het misgaat? Bij die vraag komt de danseres weer in mij naar boven: opgeven is voor mij geen optie.”

