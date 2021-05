Dionne (29) woont in Nederland en Spanje, én spaart ruim 1500 euro per maand

Dat klinkt als een tijdrovende klus.



,,Dat is het niet. Ik denk dat ik er een half uur per week mee bezig ben.”



Waarom ben je zo gefocust op zuinigheid?



,,Mijn vader is best wel gierig en ik ook. De omslag kwam voor mij toen ik ging studeren. Toen realiseerde ik me pas hoe duur het leven eigenlijk is. Sindsdien ben ik actiever geworden om uit te zoeken wat ik kan doen om geld te besparen.”



Wat is je doel met al dat gespaar?



,,Financiële rust heb ik al, maar financiële vrijheid is mijn doel.”



Maar een tweede huis in Barcelona is best een pittige uitgave. Waarom doe je het?



,,Het is inderdaad een rib uit mijn lijf. Vooral de huur die ik hier betaal is best hoog. Sommigen zeggen: je bent gek om dubbele woonlasten aan te gaan. Maar met mijn vriend kocht ik het huis in Amersfoort en ik wil niet dat hij er alleen zorg over draagt, dus ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de helft van de Nederlandse woonlasten. Ik kies hiervoor, niet hij.



In Barcelona wonen is mijn allergrootste droom. Dat kan ik niet aan mij voorbij laten gaan. En dat huis in Nederland zie ik ook als investering, de huur hier gooi je weg. Ik neem het voor lief, want ik krijg er zoveel voor terug. In Barcelona wonen al mijn vrienden, en ik hou van de open cultuur, de stad en het strand. En buiten de deur eten is een stuk goedkoper dan in Nederland.”



Wat vindt je vriend ervan dat je in Barcelona bent gaan wonen?



,,We zien elkaar eens in de zes weken, bellen of facetimen elke dag. Het is de derde keer dat ik in Barcelona verblijf dus hij is die lange afstand wel gewend. Vorige keren verbleef ik hier tijdelijk maar nu heb ik via een makelaar een appartement geregeld voor onbepaalde tijd. Omdat ik wil kijken hoe het echt is om hier fulltime te wonen. De tijd zal het leren.”