Dit huis met venijnige kaklucht en aftandse meuk was pas na 200 vuilniszakken verkoopklaar

Als ik het verlaten huis binnenstap, word ik overvallen door een venijnige kaklucht die me de adem beneemt. Wat een stank! De walgelijke geur wordt veroorzaakt door de honden- drollen die overal verspreid liggen te dampen. Ik zet twee ramen tegenover elkaar open en na een tijdje kan ik wat vrijer ademen.



De drollen zijn van het hondje van de eigenaar, dat hier een paar dagen heeft rondgedoold nadat zijn baasje is overleden. De alleenwonende man is vermoedelijk gestorven aan een hartstilstand en heeft een paar dagen dood in zijn stoel gezeten voor hij door buren werd gevonden. De man is afgevoerd naar het mortuarium, het hondje opgehaald door de dierenambulance.