Dit incassobureau is het eigen schuld, dikke bult-denken ver voorbij: ‘We helpen je juist graag’

made in 010 Panos en Foteini maken meubels en speelappa­ra­ten van jouw plastic afval: ‘15.000 doppen voor een bank’

13 september Panos Sakkas (41) en Foteini Setaki (38), beiden Griek van geboorte, zijn meer dan geliefden en businesspartners alleen. Het zijn bovenal idealisten die met hun bedrijf The New Raw plastic afval wereldwijd een nieuw leven proberen te geven. Hun oplossing: de hele boel liefst zo lokaal mogelijk omsmelten om er via 3D-printers meubels en speelapparaten voor de publieke ruimte van te maken.