Dit kost het als de kerstverlichting een maand lang aan staat

De energieprijzen gaan dit najaar door het dak, maar toch hangen we onze huizen vol met kerstverlichting. Wat kost het eigenlijk als je een maandlang de lichtjes aanhebt?

Een kerstsnoer van 20 lampjes, een kerstster, een lichtslang van 10 meter en een buitensnoer van 100 lampjes? Dan verbruik je in een tijdsbestek van 30 dagen zo'n 170 kilowattuur aan stroom, goed voor een rekening van 66,30 euro. Dat blijkt uit een berekening van vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van Milieu Centraal.

De vergelijkingssite ging uit van gloeilampjes en een stroomprijs van 0,39 cent per kilowattuur (het tarief als je in oktober een nieuw contract afsloot). Vorig jaar januari was de stroomprijs nog een stuk lager: 0,21 cent.

Ledverlichting

Uit de berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat er veel te winnen is als je gebruikt maakt van een timer en de lampjes uitzet als je er niet bent of als je slaapt. Als je dankzij zo’n timer de verlichting maar zes uur per dag aan hebt, bespaar je bij de eerder genoemde hoeveelheid kerstverlichting 120 kWh (met de tarieven uit oktober goed voor een besparing van 46,80 euro).

Gebruik je ook nog eens ledlampjes, dan verbruik je maar 6 kWh en is de rekening voor de verlichting minder dan 3 euro. Ledlampjes in de boom zijn ‘acht keer zuiniger dan kerstverlichting met gloeilampjes’, aldus de milieuorganisatie. De aanschafprijs is vaak hoger, maar dat is dus vrij snel terugverdiend met de lagere verbruikskosten. Ook adviseert Milieu Centraal om bij kerstverlichting met een transformator de stekker uit het stopcontact te trekken. Dat voorkomt, zeker bij oude transformators sluipgebruik, aldus de organisatie.

Lang werd gevreesd dat consumenten met een contract met variabele tarieven vanaf 1 januari tegen torenhoge rekeningen aan zouden kijken, maar de schade is minder groot dan verwacht. Bij Essent gaan klanten met een variabel contract 1,11 euro voor een kuub gas betalen en ruim 25 cent per kilowattuur stroom, maakte het bedrijf eerder bekend. Momenteel is dat nog 82 cent voor gas en 23,9 cent voor stroom.

Bij Vattenfall stijgt de gasprijs vanaf 1 januari van 82,5 cent per kubieke meter gas naar 125,9 cent. Daarmee vraagt het bedrijf 14 cent meer dan Essent. Voor stroom betalen Vattenfall-klanten straks 26,2 cent per kilowattuur, dat is nu nog 23,6 cent.

