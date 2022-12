Dit verandert er op 1 januari en heeft invloed op jouw portemonnee

Gerlinda helpt met stichting mensen in armoede: ‘Mensen worden stiller naarmate het moeilijker wordt’

Mensen in armoede helpen lastig? Bij stichting Goud van Noord in Rotterdam worden wekelijks 180 huishoudens geholpen met hun boodschappen. Kwetsbaren worden geholpen aan een baan, een opleiding en mensen mogen weer durven te dromen. ,,Als de politiek mensen goed in de ogen aankijkt, dan weten ze op de Coolsingel dat ze nú keuzes moeten maken.’’

15 december