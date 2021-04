Dogecoin, ethereum of de gulden: alternatieven voor bitcoin zijn er volop, dit houden ze in

Geen handel zo wild als die in cryptomunten. Ja, je kunt er geld mee verdienen, maar het minstens zo snel ook verliezen. De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt dan ook voor de risico’s van investeren in virtuele valuta. Want wat koop je eigenlijk? Overheden erkennen ze niet als betaalmiddel en niemand is verplicht je digitale munten aan te nemen. Ook is er weinig toezicht op, al moeten sinds mei 2020 alle cryptopartijen een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) aanvragen om hun diensten in Nederland te mogen aanbieden.



Meyade Curfs (26), crypto-ondernemer en oprichter van Meyade.nl, erkent de risico’s. ,,Cryptomunten hebben een onvoorspelbare koerswaarde, zeker de kleinere start-ups. Je moet nooit de kudde volgen en instappen als een munt een hype is. Ook moet je je risico spreiden. Daarnaast kan het internetplatform of je wallet, je portefeuille, gehackt worden, en dan verlies je je geld. En als je je digitale sleutel een keer kwijtraakt, kan niemand je helpen.’’