Door schaarste, duur transport en corona betaal je voor deze 8 dingen (straks) een stuk meer

Door hoge transportkosten, schaarste en de gevolgen van de coronapandemie gaan de prijzen van goederen door het dak. Onder andere boodschappen en bouwmaterialen zijn veel duurder dan een jaar eerder. Een overzichtje van acht producten of zaken die ineens een stuk duurder werden, of nog gaan worden.

1. De boodschappen

Het grote transportbedrijf Nedcargo, dat levensmiddelen vervoert, waarschuwt voor flinke kostenstijgingen. En als een transporteur de prijzen laat stijgen, doet een retailer dat ook en gaan wij straks waarschijnlijk meer betalen voor onze pastasauzen, potten pindakaas, koffiecupjes of tonijn in blik. Econoom, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en retaildeskundige Cor Molenaar vreest er ook voor. ,,De prijzen gaan omhoog. In welke mate is lastig te voorspellen, maar een stijging van 10 procent acht ik helemaal niet irreëel”, zegt hij.

2. Energie

Zowel de gasprijs als de elektriciteitsprijs gaat momenteel door het dak. De prijzen liggen gemiddeld bijna twee keer zo hoog als ruim een jaar geleden, al moet daarbij worden vermeld dat ze net na de lockdown historisch laag waren. Maar het blijft ongekend: niet eerder kwam het tarief voor 1 kubieke meter gas boven de 1 euro. Een gemiddeld huishouden is daardoor per jaar 1500 euro aan stookkosten kwijt.

Er zijn verschillende oorzaken voor de hoge energieprijzen. In Groningen wordt inmiddels fors minder gas opgepompt, nog maar grofweg 10 procent van de hoeveelheden die eerder werden gewonnen uit de Nederlandse bodem. Om allerlei redenen is ook uit het buitenland minder gas aangeleverd én hadden we een relatief koude winter, waardoor de voorraden harder slonken. Er is dus meer vraag vanuit energieleveranciers en minder aanbod. Consumenten merken dat aan het tarief als ze een nieuw energiecontract moeten afsluiten. De verwachting is ook dat iedereen met een variabel tarief vanaf 1 januari een forse verhoging voor de kiezen krijgt.

3. Champagne

Verschillende grote champagnehuizen waarschuwen dat het in de loop van dit jaar steeds moeilijker zal worden om een fles bubbels te kopen. De schaarste van de bruisende wijnsoort is deels het gevolg van de coronapandemie waardoor de productielocaties twee maanden dicht waren. Ook is er een tekort aan champagneflessen.

En dat terwijl er juist méér vraag is naar de luxe drank. Mensen houden als gevolg van de coronacrisis geld over en zijn daardoor bereid meer uit te geven aan luxeproducten als champagne. Ondanks de schaarste zullen de prijzen van champagne dit jaar gelukkig nog niet stijgen, legt Bob Bron van Moët Hennessy Nederland uit. Hij wijst erop dat de prijzen ieder jaar op 1 maart worden vastgesteld. In maart volgend jaar zal de prijsstijging rond de 3 procent zijn, zegt hij.

4. Bouwmaterialen

De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende tekort aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor grondstoffen. De importprijzen van hout lagen in juni (laatste cijfers) 31,5 procent hoger dan een jaar geleden. De prijs van staal, voor de bewapening van beton, was zelfs 80 procent hoger en metalen constructiewerken kostten 34,5 procent meer in vergelijking met een jaar eerder. Bij sommige specifieke producten of materialen lag die prijsstijging zelfs nog hoger, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw van ABN Amro. ,,Je merkt dat in de bouwmarkt. Een plaat hout die je er eerder voor 120 euro kon kopen, kost nu 300 euro. Aannemers hebben er echt last van.”

5. Een huis

Of je nou naar een koop- of huurwoning verhuist, ze zijn allebei zeer waarschijnlijk duurder dan een jaar geleden. Hoewel dankzij ingrijpen van de Tweede Kamer de huren voor zittende bewoners vrijwel gelijk bleven, is de huur bij een nieuw contract volgens recente cijfers van het CBS 7,2 procent hoger. Een koopwoning is krankzinnig veel duurder dan een jaar geleden, namelijk 16,3 procent. Het ligt er natuurlijk een beetje aan waar je een woning koopt, maar eigenlijk in het hele land weet je dat je fors moet overbieden om nog een kans te maken op een woning.

Ook de zorgverzekering gaat komend jaar weer meer kosten, verwachten veel Nederlanders.

6. Een biertje op het terras

Grote kans dat een biertje op het terras je een stuk meer kost dan eerder: twintig jaar geleden kostte een glas bier in de horeca gemiddeld 1,28 euro; in 2018 was dat 2,58 euro (bron: CBS). Dat is een prijsstijging van bijna 102 procent, zo’n 5 procent per jaar. Een glas rode huiswijn ging van 1,83 euro naar 3,70 euro, dat is ook 102 procent meer. En een kopje koffie werd 93 procent duurder: van 1,18 naar 2,28 euro.

En de afgelopen tijd heeft de prijsontwikkeling niet stilgestaan. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer merkt dat de prijzen door corona hoger worden, al doet niet iedere horecazaak daaraan mee. ,,Je ziet een tweedeling: zaken die ondanks de hogere kosten niet meegaan in de prijsverhoging en zaken die dat wel doen. De eerste groep wil zijn vaste gasten niet kwijt. Feit blijft dat bier, koffie, de huur en het personeel allemaal duurder zijn geworden.

7. Papier en karton

Er is grote schaarste aan papier en karton. ,,Wij hebben al onze bestellingen al tot de zomer van 2022 ingepland’’, zegt directeur Marriël van der Most van Koninklijke Van der Most in Heerde. Van der Most is onder meer bekend van de blauwe enveloppen van de Belastingdienst en heeft de afgelopen maanden de ‘coronapost’ verzorgd voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,De stijgende papierprijzen hadden eerst invloed op karton’’, zegt Van der Most. ,,Maar nu zie je dat het ook in de papierindustrie wordt gevoeld.’’ Fabrieken schakelen over op een zwaardere kwaliteit papier, die als alternatief voor karton kan dienen. ,,En veel plastic wordt vervangen door papier, bijvoorbeeld de wegwerprietjes. Ook dat draagt bij aan de schaarste.’’

8. Tweedehands auto’s

Occasiondealers weten niet wat ze meemaken nu de vraag naar gebruikte auto’s de pan uit rijst. Wie een betrouwbaar en betaalbaar tweedehandsje zoekt, staat voor een flinke uitdaging. ,,Normaal staan er veertig occasions in onze showroom. Nu maar de helft”, meldde Autohuis Capelle in Capelle aan den IJssel eind vorige maand. Het wordt steeds lastiger om voldoende auto’s in de showroom te hebben staan. De verklaring van de branchevereniging Bovag voor de toename van de verkoop: de behoefte aan individueel vervoer is groot en sinds het begin van de coronapandemie sterk gestegen. Daardoor stijgt ook de gemiddelde prijs van een occasion, blijkt uit cijfers van AutoTrack.

