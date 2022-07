Do’s-and-don’ts bij de aanschaf van je concertkaartje

We gaan bewuster op vakantie: flink meer reisverze­ke­rin­gen afgesloten

We gaan weer op vakantie, maar we gaan ook bewuster op vakantie en dat leidt tot een flinke stijging in het aantal reisverzekeringen. Dit jaar werden er 65 procent meer reisverzekeringen afgesloten dan in dezelfde periode voor corona. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer.

22 juni