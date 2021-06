Drie vwo-leerlingen maakten een programma dat slimmer belegt dan mensen

Drie tieners hebben een droom: rijk worden. En ze hebben iets bedacht waarmee dat nog kan lukken ook. Dinsdagavond eindigden ze bovenaan in de landelijke KNAW Onderwijsprijs, met een softwareprogramma dat beter is in beleggen dan mensen.

De een wil piloot worden, de ander ontdekkingsreiziger of arts. Maar voor Stach Redeker, Noah Verkaik en Sander Vermeulen lonkt het grote geld. ,,Ken je die film, The Wolf of Wall Street? Dan zie je wat voor leven zo’n man leeft. Als wij dat ook kunnen bereiken op de beurs, is dat gewoon gaaf”, vertelt Stach. De drie zijn VWO eindexamenleerlingen op het Erasmus college. Ze onderzochten voor hun profielwerkstuk of het mogelijk was een softwareprogramma te schrijven dat beter is in beleggen dan de mens. Het resultaat is zo goed dat ze met de eerste plaats in de landelijke KNAW Onderwijsprijs aan de haal gingen, de prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland. ,,Het was een verrassing. Ik had niet verwacht dat we zo hoog kwamen”, geeft Noah toe.

Quote We waren aan het brainstor­men en we wilden alledrie rijk worden, maar ook iets met kunstmati­ge intelligen­tie doen Stach Redeker

Het softwareprogramma is gebaseerd op kunstmatig intelligentie. ,,Het is een zelflerend systeem dat op de beurs in aandelen kan handelen”, legt Stach uit. ,,We waren aan het brainstormen en we wilden alledrie rijk worden, maar ook iets met kunstmatige intelligentie doen. Zo kwam het mooi bij elkaar.” Het drietal besteedde zo’n tachtig uur aan het maken van dit speciale programma, vertelt de eveneens 17-jarige Noah. Als kind begon hij al met programmeren. Zijn eerste stap zette hij met een online programma. Daarmee kon hij games maken, dat was toen de grootste motivatie, geeft hij toe. ,,Gewoon voor de lol, ik maakte toen kleine programmaatjes. Sindsdien ben ik steeds meer gaan programmeren en nu doe ik het bijvoorbeeld ook voor mijn werk.”

Wat is kunstmatige intelligentie?

Maar wat precies is een kunstmatige intelligentie? ,,Het is net een brein”, legt Noah uit. ,,Dat heeft ook allemaal verbindingen, dat kun je ook dingen leren. In principe maak je een virtueel brein en dat leer je dan dingen. Dit brein maakt dan zijn eigen verbindingen en daarmee kun je dingen doen. We trainden ons programma op de geschiedenis van de markt zodat het patronen kan herkennen. Wat het nu doet, is patronen uit het verleden proberen te herkennen in de patronen van nu en dan voorspellingen maakt hoe het gaat verlopen.” De grootste uitdaging was alles te laten kloppen, vertelt Stach. ,,We hebben echt iets nieuws gemaakt, er zijn wel tientallen versies aan het eindproduct vooraf gegaan.”

Het softwareprogramma werd ook uitvoerig getest. ,,Het werkt sowieso beter dan een gemiddeld beleggingsfonds. Alleen niet vergeleken met mensen met heel veel ervaring in de markt. Maar in principe maakte het bijna overal winst. Een mooie winst ook, ongeveer twintig procent per jaar”, vertelt Noah. En in principe kan het programma meer winst maken, dat is een kwestie van het afstellen van het softwareprogramma. Maar de drie leerlingen hebben er in elk geval niets mee verdiend, vertelt Stach. ,,Als 17-jarige mag je niet beleggen in aandelen. We raden ook niemand aan om met onze software te gaan beleggen, want beleggen is risicovol. Maar zeg niet dat we hier in de toekomst niks meer mee gaan doen.”

Quote Geld is goed, maar het is ook mooi om iets te doen waardoor je herinnerd wordt Noah Verkaik

Geld is dan wel een goede drijfveer, ze geven uiteindelijk toe dat het heus niet alleen daarom draait. Nieuwe dingen leren en het teamwerk waren ook gaaf. ,,Het zou mooi zijn om een programma te maken dat de wereld echt helpt. Ik denk dan niet aan de beurs maar aan een medische toepassing”, vindt Noah. ,,Geld is goed, maar het is ook mooi om iets te doen waardoor je herinnerd wordt.”

