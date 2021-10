Driedaags huwelijk op Ibiza of in Toscane? Dit kost een bruiloft in het buitenland

Maikel (32) en Filip (35) uit Antwerpen stapten in Ibiza net in het huwelijksbootje. Het koppel vierde er met hun vijftig genodigden op een afgehuurd domein een week lang hun liefde. ,,Maikel en ik wilden eerst in Italië trouwen”, zegt Filip. ,,Onze eerste reis samen, zeven jaar geleden, bracht ons naar Italië en toen al droomden we luidop: ‘Als we ooit trouwen, doen we het hier.’ Maar corona stak daar een stokje voor en Ibiza was de volgende optie. Zolang we dat vakantiegevoel maar hebben, dachten we. Zolang we maar even echt samen weg zijn.”