Drukte blijft uit: hondenweer houdt koopjesjagers op Black Friday binnen

De gevreesde Black Friday-drukte in de binnensteden bleef vandaag uit. Extra maatregelen om de koopjesjagers in toom te houden, bleken niet nodig. ,,Met dank aan het hondenweer.’’

Schrikbeeld vooraf: terwijl ziekenhuizen zich voorbereiden op de gevreesde code zwart, puilen de winkelstraten uit van het volk. Winkelend publiek op zoek naar de beste aanbiedingen tijdens Black Friday, het uit de VS overgewaaide kortingsfestijn. Die vrees blijkt ongegrond. Terwijl steden als Rotterdam en Eindhoven vorig jaar vanwege de drukte hun winkelcentra vervroegd moesten afsluiten, is daar nu geen sprake van.

,,Black Friday verloopt rustig en veilig door het hele land’’, meldde woordvoerder Paul te Grotenhuis van winkelbrancheorganisatie INretail aan het einde van de middag. Dat komt volgens hem onder meer doordat winkels hun kortingen niet meer allemaal concentreren op één dag, maar over meerdere dagen spreiden. ,,Daarnaast is het ook rustiger doordat het in grote delen van Nederland regent, het is hondenweer. Niet goed voor kooplust, maar gunstig om de winkelstraten coronaproof te houden.’’

Volgens INretail, dat de drukte in de winkelstraten monitort, was het rond 14.00 uur zelfs minder druk dan het gemiddelde van de laatste acht vrijdagen. De organisatie heeft een bureau ingehuurd dat via telsensoren in verschillende winkelsteden meet hoe druk het is. Daarnaast hebben veel gemeenten hun boa's ingezet om te controleren of het nergens uit de hand loopt.

Betaalvereniging Nederland laat weten dat er de vier afgelopen dagen ruwweg 10 procent vaker aan de kassa werd gepind dan dezelfde dagen een week eerder. De omzet lag een beetje lager (zo'n 5 procent) dan vorig jaar. De cijfers van het aantal online-betalingen zijn nog niet bekend.

In de ban gedaan

Vanwege de hoge coronabesmettingen en een groeiende weerstand tegen het koopjesfestijn, doen ook niet alle winkels meer mee met acties. Ketens als H&M, Bever Sport, Decathlon, Ikea en Dille&Kamille hebben het fenomeen zelfs in de ban gedaan. En andere winkelbedrijven, zoals Hema, zetten juist meer in op sinterklaaskoopjes.

Zeker nu veel mensen het coronavirus onder de leden hebben, zit er een rem op het bezoek aan stenen winkels en bestellen we nog meer online. Dat merken de pakketbezorgers die het een stuk drukker hebben dan normaal. Volgens een woordvoerster was het bedrijf goed voorbereid. Vorig jaar verwerkte de onderneming op piekdagen zo’n 1,7 miljoen pakjes per dag. Nu komt het bedrijf uit op 2 miljoen pakketten, doordat het bedrijf twee extra sorteercentra heeft. DHL verwerkte vrijdag zo'n 1,2 miljoen pakketten, tegenover 1 miljoen vorig jaar.

Record van 2020 verbroken?

In de eerste drie weken van november werd ongeveer 8 procent meer online gekocht dan in dezelfde periode een jaar geleden, blijkt uit een analyse van de consumentenuitgaven in webwinkels door ABN Amro. Als deze trend in de uitgaven zich de komende weken doorzet, kan het record van 2020 worden verbroken. Vorig jaar gaven consumenten rond Sinterklaas zo’n 50 procent meer uit in webwinkels dan in 2019.

Maar niet alle webwinkels zijn even populair. De Amerikaanse webreus Amazon had vrijdag wereldwijd te maken met de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij blokkeerden onder meer het Amazon-distributiecentrum op Schiphol. Amazon heeft elk jaar veel aanbiedingen op Black Friday en dat is tegen het zere been van de actievoerders. ,,Dit bedrijf jaagt obsessieve overconsumptie aan. Dat past niet bij een leefbare wereld’’, aldus Extinction Rebellion. Ook vakbond FNV voerde actie tegen het webwinkelbedrijf. Vakbondsleden voerden in rubberen bootjes langs het nieuwe jacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos dat momenteel in Alblasserdam wordt gebouwd.