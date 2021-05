Edmond (52) heeft een tweede huis (maar twijfelt in de supermarkt over 10 cent)

Hoe houd je zoveel geld over?

,,Voor mij is het een sport om voor 2 euro te koken. Dan haal ik bijvoorbeeld een bloemkool voor 1 euro op de markt, die verdeel ik in vieren, blancheer ik en stop de rest in de diepvries. Plakjes aardappel in de airfryer, een stukje vlees uit de bonus. Of ik maak macaroni voor twee dagen.



Ik koop mijn basisspullen bij de Lidl en in de hamsterweken scoor ik bij Albert Heijn. Als je een combinatie maakt van producten met 35 procent korting en bonusaanbiedingen, dan betaal je bijna niets. En vooral twee voor de prijs van één, quiches ofzo: dan berekenen zij die 35 procent over het hele bedrag én is de tweede gratis. Ik heb heel veel kleding, vaak goedkoop. Het hoeft ook niet altijd van de beste kwaliteit te zijn; ik draag het zo weinig dat het niet slijt. Ik zie er nooit shabby uit. Hier in Schiedam is een kraam met colberts van 180 euro voor 20 euro. Hoe meer afgeprijsd, hoe beter.



Ik doe het niet omdat het moet; ik vind het gewoon leuk. Daarnaast koop ik bijna niets nieuw. Laatst zocht ik een droogmolen voor in de tuin, die kost nieuw 80 euro. Dan kijk ik op marktplaats en scoor er een voor 15 euro. Ik investeerde in een fietskar, gekocht via Marktplaats, zodat ik spullen kan vervoeren. Ik houd van spulletjes, en ben ook fan van rommelmarkten.”