Een bos rode rozen voor je valentijn? Dat is dan 100 euro

Gratis studeren? Zoek het over de grens (maar bedenk wel dat het bier er duurder kan zijn)

9 februari In Nederland is studeren niet goedkoop, zeker niet als je nog een tweede studie wilt doen: de kosten kunnen dan zelfs oplopen tot tienduizenden euro’s. Gratis studeren in het buitenland klinkt dan aantrekkelijk. Maar, reis je af naar Duitsland, Frankrijk of Zweden, bedenk dan wel dat gratis niet altijd écht gratis is.