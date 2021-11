Een goed salaris, maar toch te weinig geld: ‘Waar had ik het allemaal aan uitgegeven?’

Tien jaar geleden kwam ondernemer Sandra Boon (29) rond van 1400 euro per maand. ,,Dat ging prima. Ik woonde in een goedkoop huurhuis van 500 euro per maand, had een lage rekening voor gas, water en licht en reed in een oude auto.’’

In de jaren daarna gingen de zaken goed en verdubbelden haar inkomsten tot ruim 3000 euro netto per maand. Maar toch hield ze geen geld over. ,,Ik had samen met mijn toenmalige vriend een huurhuis van 1000 euro per maand, een nieuwe auto, ging vaak uit eten en ben op vakantie geweest naar de Malediven.”

Meer werken om uitgaven te bekostigen

De kosten liepen in rap tempo op. In de weekenden geeft ze veel geld uit aan uitgaan en leuke dingen doen om zichzelf te belonen voor het harde werk. ,,Ik schakelde ook een schoonmaker in, maar om die te kunnen betalen, moest ik meer werken.’’ Boon werkte soms 60 tot 80 uur per week om haar uitgavenpatroon te kunnen bekostigen.

Boon is niet de enige die worstelt, weet budgetcoach Carolien Vos van BudgetBuddy. Zij helpt mensen die gemiddeld 100.000 euro per jaar verdienen, maar aan het eind van de maand niet uitkomen. ,,Meestal vragen ze om hulp als ze volledig hebben ingeteerd op hun spaargeld”, zegt Vos. ,,Naast dat ze al het geld uitgaven dat er binnenkomt, snoepten ze ook van de buffer, erfenis of spaarrekening om de rekeningen te kunnen betalen.”

Onverwachte rekeningen een probleem

De gewone rekeningen kunnen meestal wel betaald worden als de buffer verdwenen is, maar de onverwachte rekeningen vormen dan een probleem. ,,Schoolgeld, contributie van sport of het onderhoud van de auto zorgen vaak voor grote, onverwachte rekeningen. En juist wie een hoger inkomen heeft, heeft vaak ook hogere onverwachte rekeningen. Een duurdere auto vraagt bijvoorbeeld ook duurder onderhoud.”

Meer geld regelen in de vorm van een opslag is ook niet altijd de juiste oplossing om een dure levensstijl te kunnen bekostigen, zegt Vos. ,,Komt er extra geld binnen, dan is de neiging groot om het in je hoofd alvast ergens aan uit te geven.” Of het extra salaris belandt op de gewone betaalrekening en is even snel weer uitgegeven als dat het binnen kwam. ,,Later kun je vaak niet eens meer achterhalen waar het geld precies naartoe is gegaan.’’

Niet gemaakt om te sparen

Hoe komt dat toch dat we het geld dat binnenkomt ook direct weer uitgeven, en soms zelfs meer dan dat? Minou van der Werf, gepromoveerd op financieel gedrag bij de Universiteit Leiden, heeft het over het ‘anker-effect’. ,,Stel je inkomen is 2000 euro per maand. Dat is vervolgens jouw anker over wat je kunt uitgeven. Een ander voorbeeld is dat we bij hypotheken altijd te zien krijgen wat we maximaal kunnen lenen. Met dit in het achterhoofd zoek je een woning die daarbij past, ook al zijn die lasten eigenlijk aan de hoge kant.” Onbewust stel je zo voor jezelf een vaste financiële ruimte vast - een anker - en ga je daarnaar handelen.

Mensen richten zich daarnaast liever op kortetermijndoelen dan op de lange termijn. ,,We vinden het lastig om dat weekendje weg of die nieuwe jas op te geven voor zoiets vaags als je pensioen of een spaarpotje voor als er iets kapot gaat.” Ook sociale druk speelt mee. ,,Met de spullen die we hebben willen we laten zien dat het goed met ons gaat. We willen het liefst een auto kopen die net zo groot, of groter is dan die van de buurman.’’

Spaardoelen maken

Door ook die doelen voor de langere termijn concreet te maken, wordt sparen makkelijker. ,,Bij de meeste banken kun je je spaargeld verdelen in potjes, bijvoorbeeld een voor de vakantie of voor je pensioen.” Wil je het voor jezelf nog makkelijker maken, open dan twee rekeningen, adviseert Van der Werf. ,,Een voor de vaste lasten en om te sparen en een andere rekening waarop je maandelijks een vast bedrag stort dat je uit mag geven.”

Kleiner huis en auto de deur uit

Bij Sandra Boon kwam de omslag toen haar relatie uit ging en ze een nieuw huis moest vinden. ,,Ik had totaal geen buffer waar ik op terug kon vallen. Dat was heel confronterend. Ik had zo weinig geld terwijl ik tien jaar lang keihard had gewerkt, waar had ik het allemaal aan uitgegeven?”

Ze besloot zich meer te verdiepen in haar financiën, schrijft nu een blog over financiën, kocht een kleiner huis én ging sparen. Tegelijkertijd werkt ze minder. ,,Inmiddels verdien ik 1500 tot 2000 euro netto per maand. Tijdens corona heb ik de auto de deur uit gedaan, omdat ik toch nergens heen kon.” Twee jaar lang gaf ze zo weinig mogelijk geld uit. Wat ze overhield, zette ze opzij voor een financiële buffer, beleggingen, pensioen en ze kocht een camper. ,,Ik geef nog steeds geld uit, maar van die uitgaven ben ik me veel bewuster en ik besteed het aan dingen waar ik echt gelukkig van word.”

