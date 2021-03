Een paar kliks en je spaarrekening is leeggehaald: zo pakken internetoplichters het aan

Internetfraudeurs hebben vorig jaar weer tientallen miljoenen buitgemaakt bij goedgelovige mensen, door hen te laten klikken op een link die leidt naar een frauduleuze website. ‘Phishing’ heet het fenomeen, en in het coronajaar 2020 kende dat wereldwijd een enorme stijging, mede door de groeiende professionaliteit van de oplichters. Hoe kan je ervoor zorgen dat je desondanks niet in de val trapt?

,,Ik ben zelf een IT’er. En toch ben ik er met mijn open ogen ingetuind.” Davy Lambrechts (40) vertelde eind vorig jaar in het Belgische De Morgen hoe zelfs hij zich had laten misleiden door internetfraudeurs. Dat ging zo: op zijn smartphone ontving hij een bericht, zogezegd van de klantenservice van zijn bank. Het ging over de aanvraag van een nieuwe digipas, een apparaatje om veilig te internetbankieren. Het enige wat Davy moest doen, was op een link klikken om zijn nieuwe pas te bestellen. Hij kwam terecht op een website die er exact hetzelfde uitzag als die van zijn bank, en volgde de instructies.

In werkelijkheid bestelde Davy helemaal geen digipas, maar had hij door op de link te klikken de toestemming gegeven om 10.000 euro van zijn rekening te halen - het volledige bedrag dat op zijn spaarrekening stond. Op het moment dat hij dat in de gaten had en naar de politie stapte, was dat geld al lang gepind bij enkele bankautomaten in Nederland.

Meer online door corona

Het verhaal van Davy is geen uniek geval. Daar waar internetfraudeurs vroeger geld probeerden te ritselen via e-mails waarin het aantal schrijffouten niet op één hand te tellen was, of waarin ze het logo van je bank zo slecht gekopieerd hadden dat zelfs de meest goedgelovige ziel kon vermoeden dat er iets niet klopte, gaan ze nu een stuk professioneler te werk. Ze bouwen websites zó goed na dat het lijkt alsof je rechtstreeks zaken doet met je bank of telefoonaanbieder, en ontfutselen ze via valse links je geld of pincode. Door de coronacrisis deden bovendien een stuk meer mensen online zaken, en fraudeurs speelden daar handig op in om hen om de tuin te leiden.

In België werden in 2020 zo’n 67.000 fraudegevallen gemeld. Dat is vijf keer meer dan het jaar ervoor, en maar liefst tweehonderd keer meer dan vijf jaar geleden, toen er ‘slechts’ 283 frauduleuze transacties geteld werden. Oplichters maakten in het land vorig jaar 34 miljoen euro buit: meer dan vier keer zoveel als in 2019 en bijna 34 keer zoveel als in 2015.

Banken hebben al verschillende systemen ingebouwd om phishing zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook voor jou als klant zijn er zaken waarop je kan letten. Zo adviseren vrijwel alle banken om alleen overschrijvingen uit te voeren via de vertrouwde app van de bank op je smartphone. Doe je het via de computer, typ de link dan rechtstreeks in de browser, want ook via zoekmachines kunnen oplichters je naar een valse website leiden. Geef ook nóóit je pincode naar aanleiding van een mail, sms of bericht via sociale media. Ben je toch in de val gelopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank, en blokkeer eventueel je pinpas.

Hoe makkelijk je verleid kan worden mee te gaan in een oplichterspraatje, toonden we in 2019 al eens aan door mensen bij een winkelcentrum aan te spreken: