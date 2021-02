Een spuitje voor je kat, terwijl hij medisch te redden is: ‘Onverzekerde baasjes lopen tegen een financiële strop aan’

Verkiezingen Forum: ‘Onderne­mers moeten Nederland uit de crisis investeren, niet de overheid’

16 februari Nederland is in crisis. Wat is het effect op onze economie? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geven politieke partijen in acht afleveringen hun standpunten op het gebied van onder meer wonen, werken, vergroening, asfalt en de nexit. Vandaag aflevering 1: Wat is er nodig om de economie uit het slop te trekken? Aan het woord Henk Nijboer (PvdA) en Wybren van Haga (Forum voor Democratie).