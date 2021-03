Een stem op deze partijen verandert (n)iets aan loonkloof tussen vrouwen en mannen

VerkiezingenVrouwen krijgen nog altijd minder betaald voor hetzelfde werk dan mannen. In hun werkende leven lopen vrouwen hierdoor tot 300.000 euro aan inkomsten mis die hun mannelijke collega's wel ontvangen. Dat moet stoppen, vinden emancipatieorganisaties, die daarom met een stemadvies komen. Welke politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten doen iets aan de loonkloof?

Officieel is het al langer verboden om ongelijk te belonen. In 1980 werd de wet aangenomen die vrouwen en mannen gelijkstelde, dus ook op het gebied van werk en loon. Toch is in de tussenliggende 40 jaar het verschil tussen de lonen van vrouwen en mannen nog altijd niet verdwenen. Emancipatieorganisaties Women Inc. en Atria onderzochten partijstandpunten die met gelijkheid te maken hebben, waarvan het dichten van de loonkloof één is. We spraken Women Inc.-redacteur Sander Heithuis over Het Gendergelijkheid Stemadvies.

Er wordt weleens gezegd: de loonkloof is een sprookje, vrouwen kiezen nu eenmaal vaker voor parttime werk en sectoren die slechter betalen.

,,Dat de loonkloof niet bestaat, is klinkklare onzin. Elk jaar wordt het gemiddelde inkomen van mannen en vrouwen gemeten, en het verschil tussen de twee is nu 14 procent. Dat gaat om het uurloon, dus is er al gecorrigeerd voor deeltijd.’’



Quote De coronacri­sis laat zien dat er iets voor te zeggen valt om de salarissen in de zorg en het onderwijs te verhogen Sander Heithuis, WOMEN Inc. ,,Het verschil is deels te verklaren: de sectoren waarin meer vrouwen werken, zoals de zorg en het onderwijs, worden lager betaald. Maar er is ook een deel onverklaarbaar, het discriminatie-deel, en dat komt op 4 tot 7 procent. Overigens vinden wij dat beide delen moeten worden aangepakt. Dus óók het feit dat bepaalde sectoren worden ondergewaardeerd. De coronacrisis laat ook zien dat er iets voor te zeggen valt om de salarissen in sectoren als de zorg en het onderwijs te verhogen.’’

,,Uit onderzoek blijkt trouwens dat we als samenleving het werk in sectoren waar vrouwen de overhand hebben minder waarderen. Dat zie je terug in het loon. Werk dat eerst meer door mannen werd gedaan, wordt slechter betaald als vrouwen de overhand krijgen.’’

Jullie berekenden ook het bedrag dat vrouwen in totaal mislopen in hun carrière.

,,Klopt. Een paar jaar geleden, toen de loonkloof nog 16 procent was, berekenden we dat een vrouw in haar werkende leven gemiddeld 3 ton aan inkomsten misloopt. Dat gemiddelde is nu iets lager omdat de loonkloof inmiddels 14 procent is, maar het bedrag dat vrouwen mislopen kan nog steeds oplopen tot maximaal 300.000 euro.’’



Jullie beoordelen het loonkloofbeleid van vijf partijen positief. Wat doen zij goed?

,,Wat we vooral hebben gecheckt is of partijen vóór verplichte transparantie over salarissen zijn. Organisaties met meer dan vijftig werknemers moeten dan bij de overheid aantonen dat de salarissen gelijk zijn. In veel landen om ons heen is dat al zo.’’



,,Op dit moment ligt in Nederland de bewijslast nog bij de individuele werknemer, maar het is heel moeilijk om in je eentje aan te tonen dat de beloning binnen een bedrijf niet gelijk is. Die procedure is ook heel ingewikkeld. Er ligt nu een wetsvoorstel om het om te draaien, zodat bedrijven moeten bewijzen dat ze gelijk belonen. Politieke partijen die dat wetsvoorstel steunen, beoordelen we positief.’’

,,Wij zijn er ook voor dat bedrijven hulp krijgen bij het onderzoeken van hun loonkloof. Dat wordt door sommige partijen ook genoemd. Bedrijven weten soms niet waar ze moeten beginnen; het is ingewikkelder dan je denkt. Want wat geldt als hetzelfde werk? Hoe houd je rekening met werkervaring, aangezien dat ook invloed heeft op het loon? De salarissen zijn bekend, maar hoe je ze kunt vergelijken niet.’’

,,Daarnaast hebben we ook gekeken of politieke partijen de salarissen willen verhogen in sectoren waar de lonen laag zijn, zoals de zorg.’’

Quote Het is jammer dat sommige politici zeggen dat het zichzelf wel oplost, want met deze snelheid duurt het nog minstens 30 jaar Sander Heithuis, WOMEN Inc.

Wat is er te zeggen over partijen die minder goed of onvoldoende scoren?

,,Sommige partijen zeggen niets over de loonkloof in hun programma, en hebben er dus ook geen beleid voor. SP en 50plus hebben een uitzonderingspositie: zij deden samen met GroenLinks en PvdA het wetsvoorstel voor transparantie over beloning, maar in hun partijprogramma’s zeggen ze er niets over.’’



,,Andere partijen noemen gelijke beloning wel als iets wat ze belangrijk vinden, maar missen een concrete aanpak zoals nieuwe wet- of regelgeving. Discrimineren mag al niet volgens de wet, dus wat is de volgende stap? Of wil je het als partij zo laten?’’

Wat zou er eigenlijk gebeuren als er niets extra’s gedaan wordt?

,,Gemiddeld wordt de loonkloof elk jaar 0,5 procent kleiner. Het is jammer dat sommige politici zeggen dat het zichzelf wel oplost, want met deze snelheid moeten we nog minstens dertig jaar wachten tot er gelijk wordt beloond. De meeste mensen die nu werken zouden dat niet eens meemaken in hun werkende leven. Dat moeten we toch niet willen?’’



Score van de politieke partijen op loonkloofbeleid Positieve beoordeling: BIJ1, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA

Spreken zich in hun partijprogramma uit voor gelijke beloning én komen met concrete plannen om dit te bereiken.

Deels positief: CDA, Denk, PvdD

Spreken zich uit voor gelijke beloning, maar worden niet concreet.

Doen iets, maar spreken zich niet uit: SP en 50Plus

Deze twee partijen steunen het wetsvoorstel voor transparantie over beloning, maar noemen de loonkloof niet in hun programma en noemen hier ook geen beleid om gelijke beloning te bereiken.

Negatieve beoordeling: FvD, PVV, SGP, VVD

Deze partijen noemen het beloningsverschil niet in hun programma, nemen geen standpunt in en hebben er ook geen beleid voor.

Bron: Het Gendergelijkheid Stemadvies

