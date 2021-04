Eén van de grootste beursmislukkingen ooit: dit gebeurde er met Deliveroo

Met een koersdaling van ruim 25 procent onder de prijs waartegen Deliveroo nieuwe aandelen verkocht had, tekent het bedrijf voor één van de grootste beursmislukkingen ooit in Londen. Kleinere namen beleven soms een gek debuut op de beurs, maar voor een miljardentransactie als deze is dat eigenlijk ongehoord. ,,Ik kan me niet herinneren wanneer dit eerder gebeurd is", vertelde een zakenbankier in de Financial Times. ,,Het is enorm beschamend."