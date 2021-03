Elke maand die afschrijving, terwijl je niet kan fitnessen: ‘Moet ik toch betalen?’

De fitnessapparaten staan sinds half december te verstoffen en de kleedkamers blijven leeg: het is alweer even geleden dat we naar de sportschool konden. Toch hebben veel mensen een abonnement dat doorloopt, en waarvoor maandelijks een bedrag wordt afgeschreven. Heb je als abonnee eigenlijk recht op compensatie, en zo ja, wat houdt die dan in?

In 2019 waren er volgens het CBS ruim 2,5 miljoen mensen lid van een fitnesscentrum. Tot dat moment nam het ledental jaarlijks toe, en werd ook een abonnement elk jaar duurder. Gemiddeld kostte het goedkoopste lidmaatschap op dat moment nog 28 euro per maand. Omgerekend hebben veel mensen in de huidige lockdown dus al zo'n 90 euro betaald aan een fitnessclub waar ze niet naartoe kunnen.

Tijdens de coronasluiting in 2020 werden veel abonnees pro-actief benaderd: ze werden bedankt, beloond met cadeautjes en vaak ook gewezen op de mogelijkheid om betalingen te pauzeren. Dat lijkt nu anders. ,,Geen mail, nul communicatie’’, zegt een gefrustreerde abonnee. ,,Gezien de sportscholen nog even gesloten blijven, kan ik dus niet trainen. En stel ik mij de volgende vraag: moet ik toch betalen?’’, mailt een andere aan de redactie.

Quote Onderne­mers hebben niet zelf voor hun sluiting gekozen, dus daar kunnen ze weinig aan doen Joyce Donat, Consumentenbond

Of de benadering nu écht anders is dan begin vorig jaar, kan Joyce Donat van de Consumentenbond niet met cijfers bevestigen. ,,We krijgen wel wat klachten en vragen binnen, maar niet meer dan bij de vorige lockdown. Zelf heb ik bij mijn eigen Fit For Free-abonnement wel het idee dat er nu minder communicatie is over compensatie dan vorig jaar. Dus ik denk wel dat het klopt dat er een verschil is.’’

De regels lijken overigens duidelijk: als de beloofde dienst niet wordt geleverd - in dit geval toegang tot de fitnesszaal - hoef je niet te betalen. Toch ligt het met corona wel iets ingewikkelder, zegt Donat. ,,Je wilt ook niet dat de bedrijven omvallen. En ondernemers hebben niet zelf voor hun sluiting gekozen, dus daar kunnen ze weinig aan doen.’’

Compensatie moet altijd

Iets van compensatie moet wel geboden worden, zegt de belangenorganisatie. ,,Niks krijgen, kan natuurlijk niet. Maar de vraag is wanneer compensatie genoeg is. Vooral grotere clubs bieden nu bijvoorbeeld online lessen. Dan kun je je afvragen: is dat het hetzelfde als waarvoor ik betaal?’’ Als lid moet je bovendien in gedachten houden dat grotere ketens meer mogelijkheden hebben dan ‘eenpitters’, zegt Donat. ,,Veel ondernemers zitten met hun handen in het haar, ook omdat onduidelijk is hoe lang het nog duurt.’’

Denk mee met je sportschool, adviseert de bond dan ook. ,,Neem contact op, en zeg dat je denkt over opzeggen. Wat staat er tegenover als je dat niet doet? Daar kun je vaak samen uit komen.’’ Of het nu pauzeren van de betalingen, doorbetalen in ruil voor een voucher, verlenging van het abonnement, of een lager maandbedrag voor de online lessen is.

De grootste ketens van Nederland, Basic Fit (ruim 200 vestigingen), Anytime Fitness (ruim 130) en Fit For Free (bijna 100 clubs), bieden allemaal online lessen, maar hebben verder een verschillende aanpak:

Basic Fit stopte in december direct de afschrijvingen, en begint pas weer als clubs weer open mogen. Donat: ,,Kijk, dat is mooi. Dan zou ik het wel weten, de volgende keer als ik een abonnement afsluit.’’ Anytime Fitness geeft de leden drie opties: doorbetalen (‘steunen van de club’) zonder compensatie, een voucher voor na de lockdown (wat je hiervoor kunt krijgen, is nog onbekend) of doorbetalen tot de clubs weer open mogen - en op dat moment 50 procent van het betaalde bedrag terug ontvangen. Donat: ,,Dit is ook prima. Ze leggen uit dat ze niet zomaar kunnen stoppen met incasseren, en leggen de keus bij de consument.’’ Fit For Free blijft afschrijven, en biedt compensatie als de abonnee die aanvraagt via een online formulier. Pas dan worden de maanden opgeteld bij de duur van het abonnement. Donat: ,,Het is jammer dat ze hun leden er niet pro-actief op wijzen. Het zou ze sieren als ze dat wel zouden doen. Ik zou tegen ze zeggen: kijk naar je concurrenten.’’

Er zijn ook sportschoolhouders die leden helpen door fitness-spullen uit te lenen, zoals je in deze video kunt zien: