Emma (25) redt het met 78 euro aan boodschappen per maand: ‘Ik eet graag linzensoep’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Emma Mouthaan (25) studeert nog en belegt wat ze overhoudt om vroeg met pensioen te kunnen.

Emma Mouthaan (25) Woont: alleen, in een studentenkamer in Wageningen

Studeert: pre-master Schrijven

Verdient geld als: freelance schrijver

Maandelijks inkomen: gemiddeld 1697 euro (ouderbijdrage van 500 euro + schrijfwerk en bloginkomsten 630 euro + 250 euro uit erfenis + 134 euro door tweedehands verkopen + 132 euro toeslagen en overig) Uitgaven per maand: totaal gemiddeld 1070 euro Huur: 393 euro

Zorgverzekering: 116 euro

Onderwijs: 181 euro

Boodschappen: 78 euro

Vervoer: 25 euro

Websitekosten en belasting: 61 euro

Verzorging, kleding, cadeaus: 101 euro

Uit eten, vakantie, hobby's: 39 euro

Huishouden en elektronica: 24 euro

Goede doelen: 5 euro

Beleggen: wat overblijft

Je schrijft een blog (Skerestudent.com) over besparen voor studenten. Waarom?

,,Ik kwam er ‘opeens’ achter dat ik best wel een hoge studieschuld had: ruim 70.000 euro. Het is zo gemakkelijk om maximaal bij te lenen, en er is ook erg weinig financiële hulp en informatie beschikbaar voor studenten. In mijn omgeving ken ik veel anderen die niet eens durven inloggen op DUO om hun schuld te bekijken! Begrijpelijk, maar niet oké.”



,,Een tijd nadat ik geconfronteerd werd met mijn eigen hoge schuld, besloot ik om niet enkel zelf te besparen, maar ook een blog te gaan schrijven, waarin ik andere studenten tips geef.”

Was het moeilijk om te veranderen van levensstijl? Mis je iets?

,,Met corona is het natuurlijk wel makkelijker om rustig aan te doen en geld over te houden. Er zijn weinig leuke dingen om te ondernemen. Normaliter zijn mijn uitgaven ook wel iets hoger, hoor! Ik wil niet doorslaan. Leuke dingen blijven doen is belangrijk en op vakantie gaan en reizen doe ik gewoonlijk ook graag. Dat bedrag is in andere jaren dus een stuk hoger dan 9 euro per maand, haha.”



,,De grootste veranderingen die je kunt maken zitten meer in gemakzucht. Zoals heel veel eten bestellen per maand, of steeds uit eten gaan, terwijl koken veel goedkoper is.”

Je geeft nu maar 78 euro per maand uit aan boodschappen! Wat kook je voor dit kleine bedrag?

,,Ik eet graag linzensoep. Daar zitten rode linzen, tomatenblokjes uit blik, kruiden en een beetje kokosmelk in. Dan ben je voor een paar euro klaar. Soms doe ik er ook nog wat wortels bij.”



,,Misschien heb ik ook het geluk dat ik al erg van koken hield en met relatief simpele en goedkope ingrediënten iets lekkers op tafel kan zetten. Maar, net iets verder lopen om eten te kopen bij de Lidl of op de markt in plaats van bij de Albert Heijn scheelt ook al veel!”

Wat verkoop je zoal tweedehands, waar je 134 euro per maand voor vangt?

,,Willekeurige dingen die ik in huis heb! Kleren, oude elektronica… Ik probeer eens in de zoveel tijd een weekend vrij te maken om spullen online te zetten. Het meeste verkoop ik via Marktplaats, kleding ook weleens via Vinted. Elektronica heb ik geprobeerd op Tweakers te zetten, maar dat is nog niet succesvol gebleken.”



Spaar je ook?

,,Niet veel. Ik heb op dit moment al een goed gevulde spaarrekening. Alles wat ik over heb, beleg ik.”



Een besparende student die belegt. Hoe kom je erbij en waar beleg je in?

,,Ik beleg voornamelijk in indexfondsen en soms ook wat losse aandelen. Toen ik mijn studieschuld ‘ontdekte’, begon ik ermee. Ik deed in die tijd een Master Molecular Nutrition and Toxicology en had RSI van het werk in het laboratorium gekregen. Ik kon dus niet werken met mijn handen, maar ik had wel spaargeld en dacht: daar moet ik eigenlijk iets mee.”



,,Mijn doel is om elke maand 1000 euro te beleggen, maar dat haal ik nog niet. Ik hoop vooral dat mijn beleggingen in de toekomst evenveel waard zijn als mijn studieschuld. Niet per se om hem af te betalen, want de rente is laag, dus dat zie ik niet direct als noodzakelijk. Meer voor het geval dat ik een huis zou willen kopen. Zodat ik het dan in een keer kan aflossen, om een hypotheek te kunnen krijgen.”

En als je geen huis koopt, waar zijn die beleggingen dan voor?

,,Ken je het begrip Fire? Dat staat voor Financially Independent Retire Early. Het idee achter die beweging is om zo veel beleggingen te hebben, dat je kunt gaan leven van het rendement. Dat lijkt me wel interessant! Maar eerst dat studieschuldbedrag regelen…”



