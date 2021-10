Emma leende maximaal: ‘Ik was niet oud genoeg om er kritisch over na te denken’

TegendraadsDiploma halen, studeren, baan bemachtigen, sparen, huis kopen, settelen. En dan zo vroeg mogelijk met pensioen. Zo hoort het misschien, maar het kan ook anders. In deze reeks mensen die hun financiële leven minder voorspelbaar invullen. Deze keer Emma Mouthaan (26), die niet van plan is haar enorme studieschuld versneld af te lossen.

Was je altijd al financieel tegendraads?

Emma: ,,Nee. Vroeger kreeg ik zakgeld en op mijn veertiende ging ik folders lopen. Mijn ouders zeiden altijd: ‘Spaar een deel en de rest kun je uitgeven.’ Dat deed ik.”

Waardoor werd je dan tegendraads?

,,In 2018 was ik bezig met mijn scriptie voor mijn studie molecular nutrition & toxicology. Ik kreeg RSI in mijn onderarmen, handen en polsen. Het voelt alsof je armen worden fijngeknepen. Het werd zo erg dat een kopje thee te zwaar was om op te tillen. Hierdoor moest ik stoppen met mijn studie. Ik had altijd maximaal geleend bij DUO en mijn ouders zeiden: ‘Als daar geen studie meer tegenover staat, is het niet handig om daar mee door te gaan.’ Dus ging ik inloggen om dat aan te passen. En zag dat ik een enorme studieschuld had opgebouwd. Op dat moment was het 63.000 euro.”

Quote Toen ik ging lenen was ik achttien. Ze zeiden: 0 procent rente. Ik was niet oud genoeg om er kritisch over na te denken Emma Mouthaan

Wat dacht je?

,,Ik was in shock. Er zijn mensen die mijn verbazing niet begrijpen. Die zeggen: je had toch zelf kunnen uitrekenen dat als je 1000 euro per maand leent, je na vijf à zes jaar op dat bedrag uit zou komen? Maar toen ik ging lenen was ik achttien. Ze zeiden: 0 procent rente. Ik was niet oud genoeg om er kritisch over na te denken. Ik vinkte het aan op de site van DUO en was bezig met studie en bijbaantjes en leven.”

Je kon niet meer studeren of werken. Wat deed je?

,,Wandelen, filmpjes kijken en boeken luisteren, want een boek vasthouden was moeilijk.”

Volledig scherm Emma Mouthaan © Privé foto

En financieel?

,,Ik kon niet stoppen met lenen, want dan had ik geen inkomsten meer. Ik ben wel minder gaan lenen. Mijn ouders sprongen bij om in mijn onderhoud te voorzien. En ik ben me gaan verdiepen in financiën. Door mijn RSI wist ik niet of ik überhaupt mijn studie kon afmaken. Ik had nog een spaarrekening met 8000 euro erop. Beleggen vond ik altijd interessant, maar ik dacht dat het ingewikkeld was. Omdat ik in onzekerheid en schuld zat, was dit de schop onder mijn kont die ik nodig had om me erin te verdiepen. Een groot deel van dat spaargeld ben ik gaan beleggen.”

Hoe sta je er nu voor?

,,Begin 2020 stopte ik met lenen. Het ging zo goed met mijn arm dat ik met mijn bijbaantjes genoeg verdien. Daarnaast ben ik een website begonnen waarop ik deel wat ik heb meegemaakt rondom mijn studieschuld en persoonlijke financiën. Omdat ik daar eerlijk op vertel dat ik niet versneld wil aflossen maar wel maandelijks geld apart zet om te beleggen, krijg ik veel reacties. Mensen die het immoreel vinden. Die zeggen: ‘Daar is studiefinanciering niet voor bedoeld.’ En: ‘Het zijn mijn belastingcenten die jij op de beurs verkwanseld.’”

Quote Ik krijg zoveel berichtjes van mensen die het fijn vinden dat ik er open over ben dat ik een mega studie­schuld heb Emma Mouthaan

Wat doet dat met je?

,,Ik kreeg zelfs berichtjes van: ‘Ik weet waar je woont’, dat vond ik eng. En bizar. Als ik studiefinanciering uitgeef aan een peperdure kamer die ik huur van een huisjesmelker, is het wel oké? Of als ik het ieder weekend opzuip en op clubvakantie ga als investering in een netwerk waar ik later profijt van ga hebben? Mag je studiefinanciering wel uitgeven aan bier maar niet aan aandelen?”

Ondanks nare reacties ga je door met over je financiën te schrijven. Waarom?

,,Omdat heel veel mensen in mijn situatie zitten. Ik krijg zoveel berichtjes van mensen die het fijn vinden dat ik er open over ben dat ik een mega studieschuld heb. Die er ook niet goed over hadden nagedacht en zich net zo schamen als ik deed en die er niet over durven praten. Terwijl dat juist zo belangrijk is om er uit te kunnen komen.”

Wat zou er moeten veranderen dat mensen niet meer in deze situatie terecht kunnen komen?

,,Banken, zelfs telecombedrijven hebben een zorgplicht naar hun klanten zodat deze zich realiseren waar ze aan beginnen als ze voor een geldbedrag tekenen. Ik vind DUO hierin nalatig. We hebben het over 18-jarigen, mensen die net kind af zijn, die met één vinkje maximaal kunnen lenen. Ik vind dat hun voorlichting echt beter moet.”

