Emmely (23) huurt in Amsterdam: 585 euro voor 6 m2, raam kan niet open

Emmely Schaaphok (23) woont na een studie Rechtsgeleerdheid in Groningen nu bijna twee jaar op kamers in Amsterdam. Ze studeerde in januari van dit jaar af en loopt inmiddels stage bij een advocatenkantoor. In haar eerste kamer in Amsterdam woonde ze zo’n acht maanden. Ze betaalde 600 euro voor een kamer van 6 vierkante meter. ,,Ik had toen ook geen woonkamer, alleen een klein woonkeukentje. Ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar iets anders, dit was toch wel heel klein,” aldus Schaaphok.

Momenteel woont de 23-jarige in het centrum van Amsterdam. Ze betaalt voor haar kamer nu iets minder – zo’n 585 euro per maand – maar de grootte is onveranderd. Schaaphok: ,,Ik heb een kamer van zes vierkante meter en heb een raam dat niet open kan. Verder ben ik heel blij met mijn huis. De locatie is fijn en we hebben een grote woonkamer.”

Schaaphok heeft wel eens met mensen besproken of ze niet te veel betaalt voor haar kleine ruimte. Ze heeft het alleen nooit zorgvuldig nagekeken, en voelt deze behoefte ook niet. ,,Ik ben ervan uitgegaan dat deze prijzen nu eenmaal bij Amsterdam horen en dat ik het ermee moet doen. Mensen in Amsterdam betalen liever voor de locatie of voor leuke huisgenoten.”

‘Ik betaal nog relatief weinig’

Volledig scherm Emmely's kamerdeur kan niet helemaal open; haar bed staat in de weg. © Emmely Schaaphok Marcel Trip van de Woonbond adviseert om bij twijfel áltijd te checken of je te veel voor je huis betaalt. ,,Met behulp van een puntensysteem kun je op de website van de Huurcommissie checken of de prijs klopt met de waarde van je woning of kamer. Hierbij wordt gekeken naar zaken als oppervlakte, het aantal huisgenoten en de voorzieningen.”



Als uiteindelijk blijkt dat iemand te veel betaalt voor een woning of kamer, kan er een procedure worden gestart bij dezelfde commissie. De 23-jarige Schaaphok is niet van plan dit zelf te gaan doen. ,,Ik ken niemand bij wie dit effect heeft gehad. Ik weet ook niet of mijn huisbaas erop zou zitten wachten. Ik ben nu blij met mijn huis en als ik naar mijn vrienden in Amsterdam kijk betaal ik nog relatief weinig.”



De relatie met een verhuurder of huisbaas kan inderdaad onder druk komen te staan wanneer een huurder een procedure bij de Huurcommissie in gang zet, zo stelt de Woonbond. ,,We zien dat dit vaak goed gaat en dat de huurder zijn of haar gelijk haalt, maar helaas zien we ook dat het soms misgaat. Het kan bij sommigen zelfs leiden tot intimidatie of bedreiging vanuit een verhuurder,” aldus Trip.



De Woonbond raadt mensen dan ook aan om eerst zorgvuldig te checken of de prijs inderdaad niet klopt met de waarde van het woonvertrek. ,,Daarna is het natuurlijk altijd het beste om het rechtstreeks met de verhuurder op te lossen,” zo stelt Trip. Op de vraag of hij snapt dat studenten wellicht niet brutaal willen overkomen tegenover een verhuurder, antwoordt hij kort. ,,Ik vind het nóg brutaler als een verhuurder zich niet aan de afspraken houdt.”

Ook stelt Trip dat deze angstgevoelens van studenten vaak het gevolg zijn van eerdere vervelende ervaringen met een verhuurder. ,,Je kunt het dan ook omdraaien en je afvragen of je daar dan wel wil wonen. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in zijn of haar woning.”

Schaaphok erkent dat het in Amsterdam moeilijk is om een kamer te vinden. ,,In het begin zou ik ieder aanbod direct aannemen. In Amsterdam ben je allang blij als je eenmaal een kamer hebt kunnen vinden. Vooral in het centrum of buurten zoals de Pijp hebben mensen meer over voor een huis, ook al is het in oppervlakte veel kleiner,” aldus Schaaphok.

Ondanks de grootte is Schaaphok overigens tevreden over haar huidige woonsituatie. ,,Veeleisend ben ik ook niet echt. De locatie van mijn huis is fijn en ik zit vaak in de woonkamer. Meer dan een bed alleen heb ik in mijn eigen kamer ook niet per se nodig.”

De hoge kamerhuur in combinatie met het leenstelsel brengt studenten in een moeilijke positie: sommigen moeten extra lenen om te kunnen wonen. De situatie kan op protest rekenen: