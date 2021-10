Energiecrisis raakt ook jou in de portemonnee, dit moet je erover weten

Wat is er aan de hand?

De energieprijzen stijgen hard, door een samenloop van omstandigheden. De economie herstelt zich na corona, niet alleen in Nederland, maar tegelijkertijd in heel Europa én in de VS én in Azië. Daardoor neemt de vraag naar energie, met name gas, toe. De productie van energie blijft juist achter. Nederland is zoals bekend vrijwel gestopt met aardgaswinning in Groningen. Duitsland is gestopt met kernenergie na de ramp in Fukushima. Rusland - dat in 40 procent van de Europese gasvraag voorziet - zegt niet meer te kunnen leveren momenteel. De meest vervuilende kolencentrales zijn verder gesloten in de strijd tegen klimaatverandering. En de voorraden houden niet over: door een koud voorjaar in Europa en een hete zomer in Azië stonden de verwarming hier en de airco’s daar een standje hoger.