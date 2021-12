Energieleverancier failliet: dit kun je als klant doen

Na Welkom Energie, Enstroga, Allure Energie en Anode Energie heeft Sepa Green Energy als vijfde partij in korte tijd een faillissement aangevraagd . Klanten gaan automatisch over naar een andere leverancier. Hoe werkt dat eigenlijk? En wat betekent dit voor jou?

Sepa Green Energy heeft vandaag aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om de vergunning in te trekken. De 20.000 klanten worden automatisch overgezet naar een andere leverancier. Welke leverancier dat wordt, is op dit moment nog onduidelijk.

Aan de curator de komende dagen namelijk de taak om een nieuwe leverancier te vinden die de klanten wil overnemen. ,,Er is nu sprake van een vensterperiode”, legt Joris Kerkhof, expert energie bij vergelijkingssite Independer uit. ,,Die duurt maximaal twintig dagen. Daarin wordt gezocht naar een andere leverancier. Dat kan één leverancier zijn, maar het kan ook zijn dat de klanten worden verdeeld over alle leveranciers.”

1. De levering van energie gaat door

Eén ding weet je als consument zeker: als klant bij een failliete maatschappij kom je nooit in de kou te zitten. De levering van energie is gewaarborgd door de ACM. Zij geven vergunningen af en leveranciers moeten onder andere leveringsgarantie kunnen aantonen voordat ze zo'n vergunning krijgen. Als zo’n vergunning wordt ingetrokken omdat een leverancier niet meer aan de eisen van ACM kan voldoen, gaan klanten automatisch over. ‘Vanaf dat moment gelden regels die ervoor zorgen dat de levering van elektriciteit en gas gewoon doorgaat’, aldus ACM op haar website.

2. Je gaat automatisch over naar een nieuw contract

,,Waarschijnlijk biedt de nieuwe leverancier een variabel contract. Daarna gaat er een opzegtermijn in”, vertelt Kerkhof. Na een periode van maximaal dertig dagen, kun je overstappen. Zo gingen de 90.000 klanten van het eind oktober failliet verklaarde Welkom Energie automatisch over naar Eneco. Vanaf 1 december was het voor deze klanten mogelijk om over te stappen en dat deden ze in verband met de hoge tarieven ook massaal, zo bleek vorige week.

3. De rekening wordt waarschijnlijk hoger

Kost het je geld? Ja, vooral voor mensen met een vast contract kan het financieel nadelig zijn als je leverancier failliet gaat. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Heb je je contract afgelopen voorjaar voor langere tijd vastgezet en ga je bij een nieuwe leverancier de huidige tarieven betalen? Dan kan de energierekening flink hoger uitvallen. Veel energieleveranciers worden door de markt gedwongen om de variabele tarieven per 1 januari te verhogen in verband met de hoge gasprijzen. Door een eenmalige verlaging van de energiebelasting, gaat dat gemiddeld om enkele tientjes per maand, bleek eerder.

4. Wat kun je zelf doen? Voorschot verlagen.

Kun je als consument iets doen? Nee, weinig. Ben je bang dat jouw leverancier failliet gaat? Een van de dingen waar je naar kunt kijken, is het termijnbedrag dat je betaalt. Consumenten staan vaak achter in de rij van schuldeisers en is jouw termijnbedrag hoger dan je daadwerkelijke verbruik? Dan krijg je dat voorschot waarschijnlijk niet meer terug, zegt Kerkhof.

Kerkhof: ,,Als je van jezelf weet dat je elke maand voor 100 euro aan energie verbruikt, maar 150 euro betaalt, is het niet onverstandig om te kijken of je dat kunt verlagen”, zegt hij. ,,Maar verlaag het niet te veel, want dan heb je ook de kans dat je bij de eindafrekening nog bij moet betalen.”

