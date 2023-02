Energietarief Vattenfall duikt onder prijsplafond: ‘Mensen hielden hoge prijzen niet lang meer vol’

Geldflaters Angela zette 130 euro aan boodschap­pen bij de verkeerde deur: ‘Ze lijken allemaal op elkaar’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Angela Moerdijk (39), die voor 130 euro aan boodschappen bij de verkeerde deur achterliet.

21 januari