Er komt een nieuwe iPhone aan, is dit hét moment om je oude te verkopen?

Volgende week presenteert Apple waarschijnlijk de opvolger van de iPhone 12 en dat is goed nieuws voor iedereen die een telefoon van Apple wil. Want hoewel niemand weet hoe de nieuwe iPhone eruit zal zien, weten we wel dat de komst van een opvolger de huidige iPhone een flinke prijsverlaging oplevert.

Wanneer het op telefoons aankomt, is het goud van vandaag het schroot van morgen. Telefoons verliezen hun waarde namelijk relatief snel, zeker in vergelijking met andere luxegoederen. Uit onderzoek van Bankmycell, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in refurbished telefoons, blijkt dat de inruilwaarde van een toestel in een jaar met 25 tot 50 procent daalt.

Het goede nieuws is dat de iPhone, net als veel andere Apple-producten, zijn waarde langer vasthoudt dan de concurrentie. Zo behoudt de iPhone 11 na twee jaar ongeveer 55 procent van zijn waarde, terwijl een vergelijkbaar model van Samsung nu nog slechts 29 procent van zijn aankoopprijs opbrengt.

Vast patroon

De waarde van iPhones volgt al jaren een vast patroon. Ergens tussen september en oktober geeft Apple een presentatie, waar ze het nieuwe model iPhone aankondigen. Dit jaar onthult Apple de iPhone 13 op 14 september. Dit nieuwe model gaat enkele dagen hierna in de (voor)verkoop. Wie nu koopt, betaalt de hoofdprijs.

In de maanden hierna daalt de prijs langzaam, maar niet spectaculair. ,,De waarde van iPhones is vrij stabiel’’, laat een woordvoerder van Appleverkoper leapp weten. Het bedrijf specialiseert zich in de handel van refurbished Apple-producten. Dat zijn telefoons en computers die het opkoopt van consumenten, zelf opknapt en weer doorverkoopt. ,,Een iPhone kan een jaar lang bijna dezelfde prijs aanhouden.’’

Quote Bij het verschij­nen van een nieuwe iPhone wordt het oude model ongeveer honderd euro goedkoper. Dat is een realisti­sche vuistregel Arnoud Wokke, Tweakers

Een nieuw model

Maar dat verandert zodra september opnieuw voor de deur staat. In de late zomermaanden beginnen grootverkopers al met de voorbereidingen op het nieuwe model. ,,Je ziet nu dat providers de iPhone 12 enorm aan het pushen zijn, omdat ze weten dat ze hem binnenkort niet meer voor deze prijs kunnen verkopen.’’

Diezelfde trend herkent Arnoud Wokke van techplatform Tweakers: ,,Mensen weten dat er een nieuwe iPhone aankomt, dus je ziet de prijs al langzaam dalen. Bij het verschijnen van een nieuwe iPhone wordt het oude model ongeveer honderd euro goedkoper. Dat is een realistische vuistregel.’’

Quote Prijsdalin­gen lopen ook ongeveer een half jaar achter op de rest van de markt Woordvoerder leapp

Tweedehandsmarkt

Die prijsverlaging begint bij Apple zelf maar loopt door naar de tweedehandsmarkt. Wokke: ,,De tweedehandsmarkt past zich vaak aan de prijzen van Apple aan, want je kunt niet meer dan het bedrijf zelf vragen. De prijzen gaan wel naar beneden, maar ik weet niet of ze enorm dalen.” Gedurende oktober en november wordt de nieuwe balans zichtbaar en is de oude iPhone definitief zo’n 100 euro goedkoper dan hij een paar maanden daarvoor was.

Wie zijn telefoon liever refurbished dan tweedehands koopt, moet nog iets langer wachten. ,,Prijzen op de refurbished markt zijn vrij stabiel”, laat leapp weten. ,,Prijsdalingen lopen ook ongeveer een half jaar achter op de rest van de markt. Dat komt omdat mensen die de nieuwste iPhone kopen, die niet meteen bij ons komen inruilen.’’ Het oudere model houdt daardoor zijn waarde langer vast.

Schade aan je telefoon

Heeft je telefoon thuis waterschade opgelopen of heb je ‘m laten vallen? Steeds minder inboedelverzekeringen vergoeden schade aan je telefoon, die is ontstaan door eigen schuld. Sommige verzekeraars bieden wel aanvullende dekkingen aan, zoals buitenhuisdekking en mobiele elektronica-dekking. Lees er meer over bij Independer.

Upcycling

Een goed inzicht in het prijsverloop van tweedehands iPhones kan op meerdere manieren handig zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van upcycling? Dit betekent dat je jouw oude iPhone aan het einde van de zomer voor zoveel mogelijk geld verkoopt en de opbrengst investeert in een nieuw model. Zo zorgen mensen die elk jaar een nieuwe telefoon willen dat zij een soort permanente korting hebben.

Maar ook een ouder model telefoon kan je veel plezier opleveren. Wokke: ,,Welk model je koopt, hangt af van hoe lang je de telefoon wilt gebruiken. Apple ondersteunt hun telefoons ongeveer vijf tot zes jaar met nieuwe software. Als je een model van drie jaar oud koopt, zijn er dus waarschijnlijk nog wel een paar jaar updates.’’ Een nieuwe telefoon kopen is dus lang niet altijd noodzakelijk. ,,Er zijn ook mensen die nog met een iPhone 6 rondlopen. Die kwam uit in 2014. Die werkt, maar je gaat wel bepaalde apps missen.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.