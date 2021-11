Eugenie gooide voor een dure reis haar financiële leven om: ‘Gaat om overzicht en inzicht’

Wat heb jij met watervallen?

,,Ik heb iets met water, ik houd van de weidsheid, het stromen geeft rust. Ik vind watervallen prachtig, de natuur, het geluid, van een hele grote die naar beneden raast tot een kleine kabbelende waarvan je denkt: is dat een waterval? Ik heb er ook een in mijn tuin inmiddels.”

Welke watervallen zorgden ervoor dat jij je financiële leven omgooide?

,,Ik wilde al zo lang de Iguazu watervallen in Zuid-Amerika zien. 270 watervallen bij elkaar, waar je hele dagen kunt doorbrengen, zo machtig mooi. Het besef van nu en niet wachten tot later, is ontstaan in 2014, toen ik in anderhalf jaar tijd mijn schoonouders en moeder verloor, allemaal aan kanker. Dan weet je: je moet niet wachten maar het nu gaan doen. Dus ben ik bewust begonnen met sparen voor een goede vakantie.”

Waarom veranderde het je financiële huishouding?

,,Ik wilde dus naar die watervallen maar daar hangt wel een kostenplaatje aan. Om daar te komen heb je overzicht nodig en dat heb ik zelf gecreëerd.”

Hoe ging je voorheen met geld om?

,,Het is niet zo dat ik het over de balk smeet maar in die periode ging ik serieus kijken waar gaat het aan opging. Je kon toen nog niet alles pinnen dus het was moeilijker om terug te halen. Dan pinde ik contant geld en na een week was het op en had ik geen idee waaraan ik het had uitgegeven. Daar baalde ik van. Op het werk was ik veel bezig met budgetteren en financiën. Wat ik daar deed, kon ik thuis ook.”

Je ging budgetteren?

,,Ik werk niet met maandbudgetjes voor uitgaan of boodschappen: beslist niet.”

Waarom niet?

,,Omdat je het jezelf dan lastig maakt. En dan stop je sneller met het bijhouden en sparen omdat het je dan toch niet lukt. Nu is het spelen en schuiven.

Het gaat om overzicht en inzicht. Ik maakte een potje voor vaste lasten en boodschappen. Maar alles wat daarbuiten valt, is niet altijd nodig. Ik ben niet van het kleding kopen maar ik heb wel gemerkt dat we veel uitgaven aan uiteten gaan. Het eerste jaar dat ik het ging bijhouden, dacht ik dat wij zo’n 1000 euro aan etentjes uitgaven, maar dat bleek veel meer te zijn. Dat is niet erg, maar dan weet ik dat ik het ergens anders niet aan kan uitgeven. Onderaan de streep moet je op nul uitkomen, want je wil niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt.

Je werkt niet met een maandbudget?

,,Je kunt een jaar vooruit kijken. Ik heb een Excelsheet gemaakt en in het afgelopen jaar heb ik samen met een specialist een planner gemaakt zodat het nog eenvoudiger is om het bij te houden.”

Heb je daarmee al iemand geholpen?

,,Ja, een meisje van 18. Zij kwam uit huis, had een kamer, een studielening en een baantje in de supermarkt maar had geen idee hoe ze er financieel voor stond. Ze wilde graag een bed, want ze lag met een matras op de grond. Samen hebben we een overzicht gemaakt. Na drie maanden kon ze het bed wat ze graag wilde hebben al kopen.

Toen ik haar laatst tegenkwam, vertelde zij me dat ze haar studielening had stopgezet. Door het inzicht kan ze met het werk in de supermarkt nu studeren én rondkomen zonder een enorme schuld op te bouwen. Daar ben ik trots op.”

Bij jou helpt een spaardoel maar wat als je niet van reizen of spullen houdt?

,,Er zijn genoeg mensen die goed verdienen maar totaal niet rondkomen. Die geld van hun spaarrekening moeten opnemen om het tekort aan het einde van de maand op te vullen. Als je door overzicht geld gaat overhouden, kan dat een doel op zich zijn. Een spaardoel kan ook zijn: de mogelijkheid om minder te werken, eerder met pensioen te gaan, vermogen opbouwen voor een koophuis, of voor een opleiding.

Als je financieel beter in je vel zit, kun je ook beter nadenken over wat je in de toekomst nog wil. Wellicht ga je nadenken over dingen waar je eerder van dacht: ‘dat is toch niet voor mij weggelegd’. Iedereen heeft wel een equivalent van een waterval.”

