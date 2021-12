Europese Centrale Bank wil nieuwe bankbiljetten en schakelt hulp van burger in

Delftenaar (71) zou miljoenen voor criminelen hebben witgewas­sen: ‘Bankmede­wer­ker van de onderwe­reld’

Met zijn armen over elkaar luisterde Delftenaar Arnoldus K. vanuit de gevangenis in Alphen aan den Rijn via een inbelverbinding aandachtig naar de rechter. De 71-jarige wordt door justitie verdacht 6,6 miljoen euro voor criminelen witgewassen te hebben. ,,Hij is een bankmedewerker van de onderwereld.”

18 juni