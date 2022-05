Evelyn heeft nu al dertienduizend kortingskaarten voor de Efteling

Jip verkocht zijn bitcoins: ‘Ik had nu multimiljo­nair kunnen zijn’

De waarde van bitcoins schommelt, maar wie in de beginjaren heeft geïnvesteerd in deze cryptomunt, zou nu spekkoper zijn. Hoe is het als je dat niet zag aankomen en te vroeg hebt verkocht? En waar moet je op letten als je nu wil investeren in bitcoins? Wat zijn de risico’s?

