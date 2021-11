Even snel shoppen voor de sint, nu het nog kan: ‘Ik voel extra druk’

Geldflaters Marieke heeft een talent voor miskopen: ‘Ik ben strontei­gen­wijs’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Marieke* (31). Ze is treinmachinist, woont samen met haar man, twee kinderen en een hond in Ankeveen en heeft een talent voor miskopen.

13 november