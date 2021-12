Extra energietoeslag voor lage inkomens

videoMensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen ongeveer 200 euro extra als tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het demissionaire kabinet trekt daarvoor 200 miljoen euro uit waarmee maximaal 800.000 huishoudens ruimer kunnen worden gecompenseerd, meldt staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) na de ministerraad. Het bedrag wordt uitbetaald via de gemeenten.

Het extra vrijgemaakte geld komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen daardoor volgend jaar circa 400 euro minder aan energiebelasting. Omdat dit volgens het kabinet niet voldoende is om de laagste inkomens te helpen, krijgen zij een extra aanvulling. De Tweede Kamer had ook gevraagd om meer te doen voor de arme huishoudens. De energierekeningen stijgen sterk, omdat de afgelopen tijd gas en olie wereldwijd fors duurder zijn geworden.

Volledig scherm © ANP

Het kabinet heeft gekozen voor een generieke uitkering, omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor de gemeenten, aldus Wiersma. “Hoe gerichter hoe beter natuurlijk, maar we hebben er niet voor niks de tijd voor moeten nemen. Gemeenten kunnen de regeling zo gericht mogelijk inzetten. Dan kan het bedrag nog meer worden, maar dat is aan gemeenten”, zegt de staatssecretaris. De gemeenten gaan dat nu verder uitwerken en het budget toekennen, aldus Wiersma.

Eerste kwartaal 2022

De gemeenten hebben de betrokkenen grotendeels in beeld, maar niet altijd. Mensen kunnen zich aanmelden bij hun eigen gemeenten, waarna hun situatie wordt bekeken. Daarvoor wordt nog een publiekscampagne opgezet. “Hoe het uitpakt, moeten we kijken. We weten ook niet hoe de energieprijzen zich gaan ontwikkelingen”, zegt Wiersma. Het streven is om de extra tegemoetkoming in het eerste kwartaal van volgend jaar over te maken.

Huishoudens met een laag inkomen die in financiële problemen kwamen of komen, kunnen financiële hulp aanvragen. Ze kunnen contact opnemen met hun gemeente, een regeling sluiten met de energieleverancier of een financiële fitheidstest doen op Geldfit.nl, aldus het ministerie van Sociale Zaken.