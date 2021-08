Femke en Galith kopen veel schoenen: ‘Kan het niet laten steeds nieuwe sneakers te kopen’

Marco (56) was gokver­slaafd: ‘Als salaris op 23e gestort werd, was alles de 25e op’

20 juli Marco Smit (56) was vijftien toen hij voor het eerst gokte. Dat deed hij met het geld dat hij had verdiend met zijn krantenwijk. Op zijn negentiende kaartte hij regelmatig met zijn vrienden om geld en doken ze in een tussenuur vaak achter de gokkast in de kroeg. Het was het begin van een gokverslaving die hem dertig jaar in zijn greep zou houden.