Fiona en Jolanda verkopen best vaak iets op Marktplaats, krijgen ze nu de fiscus op hun dak?

Die versleten bank of die té krappe schoenen achterin je kast? Je zet ze op Marktplaats, Facebook of Vinted: het ruimt lekker op en het is goed voor je portemonnee. Een fijn extraatje, weten ook Fiona en Jolanda. Zij verkopen allebei graag online. Maar moet je deze bijverdiensten eigenlijk melden bij de Belastingdienst? ,,Het is een behoorlijk grijs gebied.”

Het begon vorig jaar met het opruimen van haar huis. ,,We waren veel thuis door corona en besloten om het huis eens goed op te ruimen. Er stond hier een grote kast gevuld met onder andere spelletjes en fotolijstjes’’, vertelt Fiona. ,,Normaal brachten we deze oude spullen naar de kringloop, maar die was een lange tijd dicht. Ik besloot die spulletjes op Marktplaats te zetten. En de kast zelf ook, want die was inmiddels leeg.”

Ook ruimde ze haar badkamer flink op en verkocht ze haar stijltang en föhn. ,,Ik heb mijn lange lokken ingeruild voor kort haar. Dan zijn dat soort producten écht overbodig. Online was ik die spullen zo kwijt. Dat leverde een leuk zakcentje op.’’

Tikkie of cash

Voor Fiona is het online verkopen geen dagelijkse bezigheid, maar leuk voor erbij. Ze heeft daarom ook niet meer dan vijf items tegelijk online staan. ,,Anders wordt het onoverzichtelijk en te veel werk.” De meeste kopers betalen contant. ,,Heel af en toe stuur ik een tikkie als iemand geen cash bij zich heeft.” Met het verdiende geld koopt ze weer nieuwe spullen voor haar huis. ,,Ik verander nogal graag van interieur. Als ik een lampje verkoop dan zet ik daar weer een nieuwe aanwinst neer.”

Zelf heeft ze er nooit bij stilgestaan of het online verkopen van je spullen als inkomen gemeld moeten worden bij de fiscus. ,,Het zijn natuurlijk wel gewoon inkomsten, maar het zijn ook mijn eigen spulletjes. Het is mij niet duidelijk.”

Quote Ik zie online wel eens mensen die ongeloof­lijk veel spullen aanbieden en verkopen. Dat is gewoon verkapt een winkel houden Jolanda

Walkietalkies

Net als Fiona verkoopt ook Jolanda regelmatig iets via Marktplaats. ,,Ik heb mijn halve huisraad, waaronder boeken, speelgoed, vaatwasser en mijn loungeset verkocht toen ik uit mijn eengezinswoning naar een appartement verhuisde.’’ Een bijzondere verkoop was een aantal walkietalkies. ,,De koper bleek iemand te zijn die meewerkte aan de televisieserie over Holleeder. Uiteindelijk zijn ze in de serie beland.’’

Zelf koopt ze ook wel eens iets online, maar de verkoop blijft leuker. ,,Ik heb vandaag nog een zo goed als nieuwe krabpaal verkocht. Mijn kat bleek die paal niet leuk te vinden. Voor de helft van de prijs heb ik er een mevrouw en haar kat blij mee kunnen maken.”

Net als Fiona heeft Jolanda er nooit over nagedacht dat ze deze verdiensten moet aangeven bij de Belastingdienst. ,,Ik ben niet doelbewust aan het handelen. Rondom die verhuizing bood ik wat meer aan, maar soms verkoop ik maanden niks. Ik zie online wel eens mensen die ongelooflijk veel spullen aanbieden en verkopen. Dat is gewoon verkapt een winkel houden.’’

Als je zo nu en dan iets op Marktplaats of Vinted verkoopt, is het leuk om direct iets nieuws te kopen. Maar je kan het geld ook op je spaarrekening zetten of juist in de ouderwetse spaarpot doen. Meer weten over sparen? Independer legt het allemaal uit.

Wel of niet opgeven?

Moet je die extra inkomsten opgeven bij de fiscus? Woordvoerder Jessica van Wegen van het ministerie van Financiën, laat weten dat het niet zo zwart-wit is. Er moet grofweg onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende activiteiten. ,,Allereerst heb je mensen die weleens iets te koop aanbieden. Zij vallen in de categorie ‘hobby- of familiesfeer’.’’ Denk aan de eenmalige verkoop van een gedragen leren jasje. Daarover hoef je geen inkomsten te melden.

Het wordt een ander verhaal wanneer er sprake is van structurele handel. ,,Wanneer iemand online goederen verkoopt en hieruit winst kan verwachten, dan stelt de Belastingdienst dat er sprake is van inkomsten die je moet doorgeven.” Neem weer het gedragen leren jasje. Bij de verkoop merk je dat er vraag naar is en dat er geld mee te verdienen valt. Je koopt daarom vaker tweedehands jasjes, die je met winst doorverkoopt. Dit inkomen moet je wél doorgeven.

Voor de Belastingdienst is de financiële handel van bijverdiensten lastig na te gaan. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van een juiste aangifte. Drijf je doelbewust handel en geef je dit niet door? Dan riskeer je een boete. De hoogte hangt af van de feiten en omstandigheden. De Belastingdienst spoort vaker via verkoopwebsites ondernemers op die een boete krijgen, maar heeft geen precieze cijfers paraat over hoe vaak dit voorkomt.

Van Wegen adviseert mensen bij twijfel om via de website van de Belastingdienst een gratis ondernemerscheck te doen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.