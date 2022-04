FNV-voorzitter waarschuwt voor meer acties: ‘Tijd van praten is voorbij’

Volgens Elzinga neemt de onvrede onder grote groepen werknemers snel toe. Werkgevers en politiek zullen snel een handreiking moeten doen om de koopkracht op peil te houden, zo waarschuwt hij. Anders voorziet hij nog veel meer grote, collectieve acties. ,,De buschauffeurs, de callcentermedewerkers, de mensen in de supermarkten en distributiecentra hebben tijdens de coronacrisis keihard gewerkt om de maatschappij draaiend te houden. Ze zien dat niet terug in een hoger salaris. En nu de prijzen stijgen, komen juist zij in grote problemen.’’

,,Zeker in sectoren die ver onder een inkomen van 14 euro per uur zitten, is de tijd van praten zo langzamerhand voorbij. Daar komen we op het punt dat we als vakbond een politiek ultimatum moeten gaan stellen: het minimumloon omhoog, of we gaan als vakbond in al die sectoren tegelijk staken’’, zegt Elzinga in Trouw. ,,Een datum heb ik nog niet, maar ik merk dat de onrust toeneemt en het water tot aan de lippen staat. En dan kan het snel gaan.’’