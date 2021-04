Fokke-Jan en Nathalie hadden het niet breed: ‘Geen geld hebben is in Nederland relatief’

Superbespaarders Francine (27): 'Voor de crisis ging ik lekker, eind vorig jaar moest ik aan mijn spaargeld komen'

10 maart Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Francine Boer (27) ontdekte door corona dat het best makkelijk is om met weinig geld leuke dingen te doen.