Francine (27): 'Voor de crisis ging ik lekker, eind vorig jaar moest ik aan mijn spaargeld komen'

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Francine Boer (27) ontdekte door corona dat het best makkelijk is om met weinig geld leuke dingen te doen.

Francine Boer (27) Woont: samen met hondje Emma in een studio in Scheveningen

Liefde: langeafstandsrelatie in Nieuw-Zeeland

Werk: fotograaf Gemiddelde inkomsten per maand

Fotografiewerk: 500 euro (voor corona was dat nog 2500 euro)

Tozo-uitkering: 675 euro

Online verkoop van kleding: 5 euro Gemiddelde uitgaven per maand

Huisvesting: 700 euro

Abonnementen: 42 euro

Boodschappen: 130 euro

Horeca: 40 euro

Hobby's en uitstapjes: 0 euro

Entertainment: 10 euro (Spotify)

Sporten: 0 euro

Kleding: 30 euro (tweedehands online)

Dat is een behoorlijk verlies aan inkomen sinds de coronacrisis! Hoe ben je daarmee omgegaan?



,,Dat klopt. En eerlijk: ik raakte wel in een lichte covid-depressie. Voor de crisis ging ik eigenlijk best lekker. Ik reisde veel, en verdiende een groot deel van mijn inkomen met het fotograferen van bruiloften. Maar die werden toen opeens allemaal gecanceld. Van de zomer heb ik er gelukkig nog een paar kunnen doen, maar voor het aankomende jaar ziet het er redelijk somber uit.’’

,,Toen ik eind vorig jaar ook aan mijn spaargeld moest gaan komen, dacht ik: shit! Dit kan nog wel even duren, dus ik moet echt even op gaan letten wat ik uitgeef. Sinds kort gaat het weer wat beter. Ik heb geïnvesteerd in de uitbreiding van mijn bedrijf, en kan nu weer wat kleinere fotoshoots doen. Daarnaast heb ik de Tozo (steun van het kabinet tijdens corona; tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, red.) aangevraagd; iets waar ik toch wat schuchter voor was.’’

Wat weerhield je ervan om meteen de Tozo aan te vragen?

,,Ik wilde er niet aan. Enerzijds omdat ik het moeilijk vind om toe te geven dat ik het zelf niet kan redden. Anderzijds heeft zo’n uitkering van de staat ook zijn consequenties. De schulden lopen op, en dan vraag ik mij af: moeten we dadelijk bijvoorbeeld meer belasting gaan betalen, en wil ik daar wel aan meewerken?’’

Welke nieuwe gewoontes hebben het meest gescheeld in je financiën?

,,Het niet meer kunnen reizen; daar gaf ik het meeste geld aan uit. Maar dat was noodgedwongen. Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar manieren om goedkoop, maar gezond en duurzaam te eten. Dat is heel goed gelukt!’’

Er wordt vaak gedacht dat je voor weinig geld niet gezond kunt eten. Dus, vertel. Hoe doe jij dat?

,,Het begon eigenlijk bij het idee dat ik verpakkingsvrij wilde consumeren. Ik ergerde me zo aan elke broccoli die apart verpakt was in de Albert Heijn en dacht; dat moet toch anders kunnen? Op Google vond ik een organisatie - Rechtstreex - waarbij je producten van lokale boeren kunt bestellen. Een keer per week haal ik een pakket op bij een afhaalpunt in Den Haag.’’

,,Dat het niet alleen verpakkingsvrij, lokaal en gezond was, maar ook nog eens veel goedkoper – daar kwam ik na een tijd via mijn bankrekening achter! Voor 1,20 heb ik een kilo appels of peren. Dit zijn dan zogenaamde ‘b-keuze appels’. Maar wat kan mij het schelen! Ik proef het verschil niet.’’

Wat kook je nog meer met die lokale producten?

,,Ik voel me echt enorm huiselijk dat ik dit zeg, maar bijvoorbeeld knolraappuree. Van knolraap maak je trouwens ook heerlijke frietjes. Wat ik nog meer vaak bestel, zijn champignon, spruitjes, tomaat, kaas, eieren, Chinese kool en uien. Je leert seizoensgebonden te koken. Koken is nu ook echt een hobby geworden. Ik kan echt trots zijn als ik zelf iets lekkers op tafel zet met lokale, goedkope producten.’’

Je besteedt bijna niets aan hobby’s, sporten of entertainment? Hoe vermaak je jezelf?

,,Ik loop hard en wandel veel, ook met mijn hondje Emma. Sinds de coronacrisis heb ik ook een nieuw ritueel: een podcastwandeling met koffie to go. Daarvoor dronk ik niet eens koffie! Haha. Maar het is leuk; je leert zo ook veel meer mensen uit je eigen buurt kennen. Daar gaat ook al mijn horecabudget naartoe.’’

Wat is voor jou de grootste eyeopener geweest, nu je met minder rond moet komen?

,,Dat je erachter komt hoe gemakkelijk het is om met weinig geld veel te kunnen doen en maken. Het is meer de moeite die je moet nemen om het in je systeem te krijgen, want het is zo gemakkelijk om niets om geld of duurzaamheid te geven als het niet hoeft.’’

