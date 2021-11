Francis startte een wolwinkel: ‘Zelfs mijn man had zoiets van: ik weet het niet’

Ooit gedacht dat je van je hobby je beroep zou maken?

,,Nee. Ik studeerde weg en waterbouw aan de TU in Delft, heb even als ingenieur gewerkt maar dat was duidelijk niet mijn passie. Ik ging verder als vertaler Engels maar ook daar was ik op een gegeven moment klaar mee, met dat eenzame, alleen achter een computer zitten, klantencontact alleen over mail. Ik was toe aan iets nieuws.”

Was je altijd al gek op haken en breien?

,,In mijn puberjaren heb ik het veel gedaan. Het allereerste wat ik ooit maakte was een trui, met hulp van mijn moeder. Het was in de tijd van de band Doe Maar, die hadden zo’n LP met roze en groen, in die kleuren was hij. Toen heb ik het een hele tijd niet gedaan. Dertien jaar geleden heb ik mijn passie weer teruggevonden.”

En je dacht: ik begin een wolwinkel?

,,Toeval bestaat niet maar voor mijn gevoel kwam het tien jaar geleden zomaar op mijn pad. Door mijn hervonden passie kwam ik vaak in wolwinkeltjes. In Delft zat er een waarvan de eigenaresse helaas was overleden, het kwam vrij. Toen is het balletje gaan rollen. Ik dacht: dit is een kans. Mijn vader was bedrijfsleider in de V&D en mijn grootvader had allerlei winkels. Ik groeide ermee op en zelf een winkel hebben leek mij geweldig. Binnen drie maanden had ik de sleutel van de zaak, inventaris en voorraad. Spannend.”

Hoe reageerde je omgeving?

,,Mensen zetten er hun vraagtekens bij, zelfs mijn man had zoiets van: ik weet het niet.”

Vond je het niet eng om zo’n financieel risico te nemen?

,,Ik was een soort romanticus: leuk, een winkel hebben! Maar überhaupt geld verdienen met een winkel is al best ingewikkeld. Je marges zijn niet groot, je moet er alle kosten van betalen voor je daar zelf iets aan overhoudt. Ik heb zelfs aan de rand van de afgrond gestaan, dat was in 2018. We hadden een goede omzet maar we hadden ook veel kosten gemaakt om de e-commerce goed van de grond te krijgen.”

Wat voor gevolgen had die periode voor je persoonlijke financiën?

,,We moesten hypotheekuitstel aanvragen en geld lenen. Maar steeds dacht ik: het gaat lukken. Voor mij was er geen andere optie. Tot dit jaar had ik nooit gedacht er een fatsoenlijk salaris aan over te houden maar nu is dat zo. Ik draai vijf keer zoveel omzet als in 2018 en in Duitsland is mijn omzet in vergelijking met vorig jaar bijna vertienvoudigd. En we groeien maar door.”

Ben je nu rijk?

,,Wat is rijk? Ik ben blij dat ik er inmiddels goed van leef maar mijn rijkdom zit voor mij in dat wat ik doe. Met mensen bezig zijn, een hobby delen en inspiratie, creativiteit. Zo geweldig dat je eerst een bolletje wol hebt en daarna een product dat je kunt dragen.”

Heb je nu zelf nog wel tijd voor je passies, nu je bedrijf zo in de lift zit?

,,In mijn vrije tijd haak en brei ik graag, die passie zit diep. Helaas breng ik wel weer meer tijd met de computer door die ik liever met klanten zou doorbrengen. Daarom open ik in het eerste kwartaal van 2022 een experience-center. Vroeger organiseerde ik ochtenden in de winkel waarbij iedereen welkom was om te komen breien, met koekjes en thee, gewoon, voor de leuk. Nu heb ik bedacht dat we datzelfde gaan doen maar dan middenin het distributiecentrum, zodat mensen zich kunnen laten inspireren door al die verschillende soorten wol.”

